Gutachten zu Sanktion gegen Giffey: Rüge ist möglich

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) muss damit rechnen, dass das Verfahren um ihre Doktorarbeit von der Freien Universität noch einmal aufgerollt wird. Die zu klärende Frage wird sein, in welchem Umfang die designierte Spitzenkandidatin der SPD für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus im kommenden Jahr bei ihrer Dissertation abgeschrieben hat.

Dass auch eine Rüge, die die Universität wegen der erkannten Plagiats-Passagen in dem Text bereits verhängt hat, als Sanktion grundsätzlich möglich ist, hat ein Gutachten des renommierten Verwaltungsrechtlers Ulrich Battis im Auftrag der Universität ergeben. Battis sagte der Berliner Morgenpost, er habe den Auftrag gehabt, „abstrakt zu prüfen, ob eine Rüge überhaupt möglich ist, ganz unabhängig vom Fall Giffey“.

Der emeritierte Professor der Humboldt Universität kam anders als andere Juristen vor ihm zu der Einschätzung, dass es zwischen dem Verzicht auf jegliche Bestrafung und dem Entzug des Doktortitels noch andere Sanktionsmöglichkeiten geben muss. „Dass eine Rüge möglich ist, ergibt sich aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“, sagte Battis. „In minderschweren Fällen kann eine Rüge als Sanktion erteilt werden.“

Battis: „FU muss über weiteres Vorgehen entscheiden“

Der Jurist möchte seine Aussagen aber keineswegs falsch verstanden wissen. „ Zum konkreten Fall habe ich kein Wort gesagt. Ob ein Entzug des Titels oder eine Rüge angebracht ist, müssen die Fachwissenschaftler und das Präsidium der FU entscheiden.“ Die FU kündigte an, das Gutachten im Laufe des Tages veröffentlichen zu wollen.

Giffey hatte während ihrer Zeit als Europa-Referentin im Bezirksamt Neukölln in Politikwissenschaften promoviert. Ihre Arbeit trägt den Titel „Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft.“ Darin hatte sie nicht nur Erfahrungen aus ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit verarbeitet, sondern nach Ansicht der Plagiatsjäger der Internetseite Vroniplag, aber auch nach Ansicht der Prüfungskommission, Quellen nicht sauber angegeben und passagenweise abgeschrieben.

Kritik der Opposition an FU und dem Senat

Der wissenschaftspolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus Adrian Grasse sagte, das Gutachten müsse schnell auf den Tisch. Es sei „in Wissenschaftskreisen unüblich, dass Sachverständige vor Veröffentlichung ihres Gutachtens bereits Interviews über das Ergebnis geben“. Grasse weiter: „Durch dieses Vorgehen zur umstrittenen Bewertung der Doktorarbeit von Frau Giffey könnte der fatale Verdacht entstehen, dass es sich hierbei möglicherweise nur um eine Gefälligkeit handelt.“

Der AfD-Wissenschaftsexperte Martin Trefzer sagte, Battis habe der FU „keineswegs einen Persilschein ausgestellt, wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass die Erteilung einer Rüge in minderschweren Fällen grundsätzlich möglich“ sei. „Der Plagiatsfall Giffey ist nämlich ausweislich des Abschlussberichts des Prüfungsgremiums gerade kein Bagatellfall“, so der AfD-Politiker. Der Versuch der FU, die schwerwiegenden Verstöße Giffeys zum Bagatellfall zu erklären, verschiebe „die Grenze, ab der ein Plagiat mit dem Entzug des Doktortitels zu ahnden ist, weit in den unzulässigen Bereich“. Der Senat müsse nun endlich in seiner Rolle als Rechtsaufsicht tätig werden.