Countdown für den Flughafen Tegel: Das sagen Reisende

Die meisten Geschäfte in Terminal A sind schon verlassen und ausgeräumt. Vor der Besucherterrasse hat sich eine lange Schlange mit Menschen gebildet. Sie wollen einen letzten Blick auf das Rollfeld werfen, bevor der Flughafen Tegel am Sonntag für immer seinen Betrieb einstellt. Im Inneren geht der Flugbetrieb bis dahin normal, wenn auch Corona-bedingt auf geringerem Niveau, weiter.

Kreuzberger Sanjay Gill bedauerte, dass der TXL schließen wird.

Foto: Maurizio Gambarini

Sanjay Gill aus Kreuzberg fliegt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern am Donnerstagvormittag nach Brüssel und von dort weiter an die Elfenbeinküste. Es wird der letzte Flug sein, den die Familie von TXL antritt. „Das ist natürlich traurig“, sagt der 44-Jährige. „Für Business-Flüge war Tegel immer super.“ Wenn nichts mehr gegangen sei, hätte man hier den Flieger immer noch bekommen.

Er müsse in seiner Tätigkeit als Strategieberater viel fliegen, so Gill weiter. „Und die Wege hier waren immer kurz.“ Dem BER könne er wenig abgewinnen. „Wie langweilig kann bitte Architektur sein?“ Der neue Hauptstadtflughafen sei wenig weltstädtisch. „Gut, das ist Tegel auch nicht, aber er repräsentiert irgendwie das Westdeutschland der 1980er-Jahre.“ Anders als der BER habe der TXL Flair.

Auch Erhard Paulat aus Wales findet das Tegel-Aus schade.

Foto: Maurizio Gambarini

„Aus Kundensicht geht es kaum besser“

Während Gill und seine Familie am Sicherheitscheck warten, verlässt Erhard Paulat ein paar Gates weiter den Ankunftsbereich. „Ich habe Tegel immer geliebt“, sagt der 51 Jahre alte Banker. Er lebt eigentlich in Wales, ist aber für ein Vorstellungsgespräch nach Berlin gekommen. „Ein cooler Flughafen, sehr kurze Wege, aber für die Betreiber sehr ineffizient, glaube ich. Aber aus Kundensicht geht es kaum besser.“

Er habe nie Probleme am TXL gehabt, sagt Paulat. Dass er in einer der letzten Maschinen nach Tegel gekommen ist, sei ihm vorher nicht bewusst gewesen. „Schade eigentlich.“ Der Flughafen würde funktionieren, auch wenn lange nichts an dem sanierungsbedürftigen Gebäude gemacht worden sei. „Aber gut – eine neue Zeit bricht an, der BER ist offen“, meint der Wahl-Brite.

Und nicht alle trauern dem Flughafen Tegel hinterher, wie Sabine Gorgas. Die gebürtige Magdeburgerin lebt im texanischen El Paso (USA) und kommt an diesem Donnerstagmittag über London nach Berlin, um Verwandte in der Hauptstadt zu besuchen. „Es war immer recht kompliziert, durch die ganze Stadt hier herzukommen“, sagt die 50-Jährige. Denn ihre Verwandten würden eher außerhalb und näher am BER wohnen. Daher sei sie erleichtert, dass TXL nun schließt. „Er ist einfach überaltert, recht klein und eng im Vergleich zu den Flughäfen anderer Hauptstädte.“

„Am Flughafen will man ja nicht viel mehr, als starten und landen“

Henriette Gnidtke hat mehrere Monate in den USA verbracht.

Foto: Maurizio Gambarini

Kurz darauf ist lautes Bellen zu hören. Henriette Gnidtke hat den Sicherheitsbereich verlassen und wird überschwänglich vom Hund ihrer Mutter begrüßt, die auf die 22-Jährige wartet. Sie habe vorher nicht gewusst, dass der Flughafen schließen würde, sagt die Lübeckerin, die die vergangenen Monate als Au Pair in den USA verbrachte. „Jetzt wenn man es weiß, ist das schon seltsam.“ Das Aus für den Flughafen sei schade. „Er ist relativ unkompliziert und eigentlich ja auch noch hübsch.“

Ihre Reise aus den Vereinigten Staaten führte sie über London Heathrow – den größten Flughafen Europas. „Es ist deutlich angenehmer hier, weil es dort Rennerei gab, man mit dem Zug durch den Flughafen fahren musste – das war alles etwas kompliziert.“ Der TXL sei schlicht und simpel – aber das reiche ja aus. „Am Flughafen will man ja nicht viel mehr, als starten und landen.“

Hier erhalten Sie das Magazin „Danke, Tegel!“

Foto: bm / BM

Die Berliner Morgenpost hat ein Sonder-Magazin herausgebracht, das sich ganz dem Flughafen Tegel widmet. Auf mehr als 100 Seiten zeigen wir die schönsten Bilder aus der Geschichte des Flughafens, bieten spannende Interviews mit Architekten, Piloten und Prominenten. Berlinerinnen und Berliner erzählen von den schönsten und skurrilsten Begebenheiten, die sie in Tegel erlebten. Der Preis liegt bei 8,90 Euro. Das Tegel-Magazin ist erhältlich im Handel und im Morgenpost-Shop unter: shop.morgenpost.de