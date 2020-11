Corona in Berlin: An welchen Schulen welche Regeln gelten

Jeden Donnerstag telefonieren sich in Berlins Bezirken Gesundheitsämter und Schulaufsichten zusammen, um die einzelnen Schulen, für die sie zuständig sind, farblich neu in den Coronastufenplan einzuordnen. Dabei hat jede Farbe eine Bedeutung für die Hygienemaßnahmen – tragen bei Gelb nur Oberstufenschüler Maske, ist es bei Orange die komplette Schulgemeinschaft. Bei Rot gilt das „Alternativszenario“ – eine Mischung aus digitalem Fern- und Präsenzunterricht. Die Berliner Morgenpost fasst zusammen, wie Bezirke ihre Schulen eingeordnet haben:

Reinickendorf: Letzte Woche hatte der Bezirk präventiv alle Schulen im Coronastufenplan auf die Stufe Orange eingeordnet – das hieß: Maskenpflicht für die gesamte Schulgemeinschaft im Schulgebäude. Diese Woche ist das Bild ein anderes: Von 62 Schulen stehen nur noch 15 Schulen auf der Stufe Orange – zwei Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, eine Förderschule und vier Gymnasien. Der Rest sind Sekundarschulen. Eine einzige Schule im Bezirk steht auf Rot, die Renée-Sintenis-Grundschule – das „Alternativszenario“. Allerdings findet dort bis zum 13. November überhaupt kein Unterricht vor Ort statt, nachdem eine Erzieherin mit Symptomen in der ersten Woche nach den Herbstferien zur Arbeit ging.

Steglitz-Zehlendorf: Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD) sagt, dass das Gesundheitsamt der Schulaufsicht empfohlen habe, „alle Grundschulen auf Gelb zu belassen, die Oberschulen jedoch insgesamt als Orange einzustufen“. So wird es aktuell auch in Friedrichshain-Kreuzberg gehalten. „Ob die Schulaufsicht dieser Empfehlung folgt, ist mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt“, räumt sie allerdings ein.

Spandau: Auch in Spandau sind nun die ersten Schulen hochgestuft worden. Nachdem am vergangenen Donnerstag noch alle Einrichtungen auf Gelb belassen wurden, sind nun drei Sekundar-schulen sowie ein Gymnasium auf „Orange“ gesetzt worden. Hintergrund ist, dass es an diesen Schulen Corona-Fälle gegeben habe, erklärte Amtsärztin Gudrun Widders. Sämtliche Grund- und Privatschulen sowie die restlichen Sekundarschulen und Gymnasien im Bezirk bleiben auf Gelb.

Tempelhof-Schöneberg: Zwei Grundschulen mussten in dieser Woche von Gelb auf Orange hochgestuft werden. Somit befinden sich inzwischen fünf Grundschulen auf der Stufe Orange, 27 verbleiben auf Gelb. Bei den weiterführenden Schulen wurden zwölf mit Gelb und weitere zwölf mit Orange bewertet. Das heißt unter dem Strich, dass auch bei den Oberschulen fünf weitere auf die nächste Farbe hochgestuft wurden. Bei den privaten Schulen stehen zurzeit sieben auf Stufe Gelb und eine auf Orange.

Pankow: Wegen des hohen Infektionsgeschehens in der Stadt bleiben auch in der kommenden Woche alle Pankower Schulen grundsätzlich auf Stufe Gelb, kündigt Schul- und Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU) an. Wie schon in dieser Woche bleiben außerdem zwei berufliche Schulen Orange. Als dritte Schule in dieser Warnstufe wird ab Montag eine weiterführende Schule in Pankow gelistet. Nach wie vor sei keine einzige Ansteckung innerhalb der Schulen nachgewiesen – Infektionen würden nur von außen aus Infektionsketten in Familien hineingetragen, betont Stadtrat Kühne: „Es gibt keine schulischen Hotspots. Kinder sind keine Treiber der Infektion.“ Weil das Pankower Gesundheitsamt – anders als zum Beispiel das Amt in Neukölln – alle Kontaktpersonen ermitteln kann, müssen bei Infektionsfällen nur kleine Lerngruppen in Quarantäne gehen und keine kompletten Klassen.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Hier sind die meisten Schulen auf Gelb geblieben, nur drei Grundschulen, eine Sekundarschule, zwei Förderzentren und zwei Oberstufenzentren wurden auf Orange gesetzt, sagt Schulstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD).

Friedrichshain-Kreuzberg: Der Stand von Coronainfektionen unter Erziehern, Lehrern und Schülern ist seit der vergangenen Woche stabil geblieben. Das wirkt sich auch auf die Schulen aus. Wie Bezirksamtssprecherin Sara Lühmann erklärte, gab es nur bei der Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule an der Kreuzberger Blücherstraße eine Veränderung. Dort sprang der Grundschulbereich von Gelb auf Orange. Die höheren Klassen standen – wie alle Oberschulen im Bezirk – bereits auf Orange. Diese Farbe wird für die weiterführenden Schulen auch diese Woche bestehen bleiben. In den restlichen Grundschulen bleibt dagegen alles wie gehabt. Sie stehen auf Gelb, also gilt dort „Regelunterricht mit verstärkten Hygienevorkehrungen“.

Aus den restlichen Bezirken kamen noch keine Angaben.