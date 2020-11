Corona in Berlin: Kita-Träger - Regelbetrieb so nicht haltbar

Der Unmut unter den Kita-Trägern wird größer. „Auch wir können uns mit Covid-19 infizieren. Und wenn das passiert, dann begeben wir uns natürlich sofort in Quarantäne – genau wie die Kollegen, mit denen wir in der fraglichen Zeit Kontakt hatten. Kindertagesstätten ohne Personal können nicht geöffnet bleiben, auch wenn die Politik gerade gebetsmühlenartig das Gegenteil beteuert“, heißt es in einem Offenen Brief an die Politik, der von 30 Kita-Trägern aus Deutschland unterschrieben wurde. Die meisten von ihnen stammen aus Berlin.

Die Kita-Träger fordern darin von den politischen Verantwortlichen, realistisch zu sein – wenn das Personal fehle, müssten beispielsweise die Öffnungszeiten oder gar Betreuungszeiten in Kitas verkürzt werden oder die Gruppen vergrößert werden. Die Kita-Träger verlangen deshalb „festdefinierte Lösungsmodelle“, die „rechtssicher“ für diesen Krisenfall sind, um den Familien eine klare Perspektive zu geben. „Alle drei Varianten sind für uns, unsere Fachkräfte und die Eltern natürlich mit erheblichen Bauchschmerzen verbunden“, räumt aber Stefan Spieker, Vorstand der Fröbel-Gruppe ein, die auch den Offenen Brief unterzeichnet haben.

Für Kitas sind keine Luftfiltergeräte eingeplant

Kritisiert wird außerdem von anderen Kitaverbänden wie dem „Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger“ (VKMK), dass es für Kitas im Hygienekonzept weiterhin lediglich heißt: mehrmals täglich lüften. Anders als bei Schulen sind dort keine Luftfilter vorgesehen. Allerdings sind 480.000 Euro im Haushalt eingeplant, damit jede Kita ein CO₂-Messgerät anschaffen kann. „Die Auszahlung an die Kita-Träger ist derzeit für den Monat Dezember 2020 geplant“, teilt die Senatsbildungsverwaltung mit.

Weiter Streit gibt es auch um den „Solidarischen Finanzierungsbeitrag“ von rund 20 Millionen Euro, den die Kitas nun aufbringen sollen, weil während des Lockdowns viele geschlossen waren oder anfangs nur eine Notbetreuung hatten. Durch von Eltern nicht eingezogene Essensbeiträge bleiben aber nur rund 11,5 Millionen Euro, die nun von den Trägern an das Land zurückbezahlt werden sollen. Für die Kitas sind das einmalig 69 Euro pro Kind. „Der Einbehalt erfolgt über die reguläre Novemberzahlung“, bekamen die Kita-Träger nun von der Bildungsverwaltung mitgeteilt – das Schreiben ist datiert auf den 2. November, also ohne irgendeinen zeitlichen Vorlauf.

„Der sogenannte ,solidarische Finanzierungsbeitrag’ ist eine Zumutung“

„Diese Kommunikationskultur ist eine Unkultur“, schimpft Lars Békési, VKMK-Geschäftsführer. Und Stefan Spieker von der Fröbel-Gruppe ergänzt: „Dass der sogenannte ,solidarische Finanzierungsbeitrag’ überhaupt erhoben wird, ist an sich schon eine Zumutung.“