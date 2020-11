Corona-Lockdown: Plan B für Berliner Koch-Azubis

Berlin. Fabian Rauchhaus sagt, er habe etwas gefunden, was ihn glücklich mache. Das war nicht immer so. Der 19 Jahre alte Koch-Azubi hatte eigentlich eine Lehre zum Schiffsmechaniker begonnen. „Dann waren wir drei Monate auf See, und es gab Tage, da musste ich in der Kombüse helfen. Das hat mir gut gefallen“, erzählt er. Der junge Berliner schulte daraufhin um. Mittlerweile ist Rauchhaus im letzten Lehrjahr bei der Ausbildung zum Koch. Anfang des neuen Jahres stehen die Prüfungen an.

Rund 120 Koch-Azubis in Berlin müssen dann unter Zeitdruck und den Augen einer Jury ein Drei-Gänge-Menü kochen. Doch Corona erschwert die Lage: Weil viele Restaurantküchen wegen der staatlich angeordneten Schließungen kalt sind und auch Hotels ihr Speisen-Angebot heruntergefahren haben, fehlt den angehenden Köchen viel Zeit am Herd, um sich auf den Abschlusstest vorzubereiten. Fabian Rauchhaus, der im Adina Apartment Hotel am Checkpoint Charlie lernt, sagt: „Ich habe nur noch Frühstück gemacht, Personalessen und dann geputzt.“ Rauchhaus allerdings kann in dieser Woche in der Lehrküche der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) üben.

Arbeitsverwaltung hilft mit 36.500 Euro

Die „Pop-up-Prüfungsvorbereitung“ hat die Kammer gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Arbeit ins Leben gerufen. Die Politik unterstützt das Projekt mit 36.500 Euro. Mit dem Geld werden die Zutaten für die jeweiligen Menüs gekauft. Die Kammer stellt die Küche nebst Ausstattung sowie einen Koch und IHK-Prüfer, der den Lehrlingen mit Tipps und Tricks zur Seite steht.

In dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit sei es mehr denn je wichtig, Herausforderungen kreativ, pragmatisch und lösungsorientiert zu begegnen, sagt IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. „Deshalb freue ich mich, dass es uns gemeinsam mit der Senatsarbeitsverwaltung gelungen ist, mit der Pop-up-Prüfungsvorbereitung Ausbildungsbetrieben und den Auszubildenden schnell und unbürokratisch zu helfen“, so Kramm weiter.

IHK-Prüfer will den Azubis auch die Angst nehmen

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) sieht in der Unterstützung der Lehrlinge auch einen Beitrag für die Fachkräftesicherung. „Zwar bemühen sich die Betriebe, eine reguläre Ausbildung und Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten, doch die praktische Umsetzung ist wegen der Corona-Pandemie sehr schwierig. Deshalb wollen wir den Auszubildenden schnell helfen, sich auf ihre Prüfung zum Koch oder zur Köchin vorzubereiten“, erklärt die Senatorin.

Sechs Wochen lang steht die IHK-Küche nebst Josef Eder, ehemaliger Küchenchef und Prüfer, nun bereit. Der 57-Jährige soll die angehenden Köche bei den Prüfungsvorbereitungen unterstützen. Der gebürtige Bayer war jahrelang auch im Berliner Hyatt-Hotel für den guten Geschmack verantwortlich. Jetzt will er den jungen Azubis vor allem Angst und Nervosität nehmen. „Wir haben gestern zum Beispiel viermal hintereinander einen Bachsaibling zerlegt“, erzählt er.

Lehrlinge müssen das Menü selbst komponieren

Schon vor einigen Wochen haben die Lehrlinge eine Zutatenliste nach Hause geschickt bekommen – auch bei der tatsächlichen Prüfung wird das so sein. Dann können sie sich überlegen, wie sie ihr Menü gestalten wollen. Meistens ergebe sich aber bereits aus den Mengenangaben, welche Bestandteile zu welchem Gang gehören, sagt Eder. „Aus einer Garnele kann man eben kein Hauptgericht machen“, erklärt er.

An diesem Donnerstag ist der Ablauf in der Küche durchaus anspruchsvoll: Nach ein paar Tagen Training müssen die Azubis erstmals das komplette Menü kochen. Seit acht Uhr schnippeln sie Gemüse, schälen Kartoffeln oder setzen Soßen an. Um zwölf Uhr soll dann der erste Gang auf dem Tisch stehen. Die weiteren Gerichte folgen im 20-Minuten-Takt. Fabian Rauchhaus wird erst eine Fischterrine, dann einen Lammrücken und anschließend ein Parfait mit Apfelkompott servieren. Prüfer Josef Eder wird die Essen jedes Azubis probieren, danach dürfen auch die Lehrlinge selbst kosten.

Prüfer sieht Qualitätsmängel bei der Ausbildung in den Betrieben

Eder zufolge hätten die Kenntnisse der angehenden Köche in den letzten Jahren allerdings abgenommen. Das, sagt der erfahrene Koch, liege allerdings nicht an den Azubis selbst. „Es gibt Betriebe, die begreifen ihre Lehrlinge leider als billige Arbeitskraft“, kritisiert der IHK-Prüfer. Die jungen Mitarbeiter würden deshalb zum Spüldienst oder Bodenschrubben eingeteilt, anstatt ihre Fertigkeiten am Herd zu verbessern. Hinzu komme, dass die Ausbildung zum Koch unter den jungen Leuten auch wegen der Arbeitszeiten und teilweise auch der Bezahlung als unattraktiv gelte.

Trotz Corona hielten weite Teile der Wirtschaft an ihren Azubis fest, heißt es von der IHK. Die Branchen Gastgewerbe, Tourismus und Freizeit seien aber in ihrer Ausbildungstätigkeit deutlich eingeschränkt. Das liege auch an der gesunkenen Zahl der Berlin-Besucher in den vergangenen Monaten. Laut aktueller Konjunkturumfrage laufen für 84 Prozent der befragten Unternehmen im Gastgewerbe die Geschäfte schlecht, 58 Prozent fürchten sogar, Personal entlassen zu müssen. Im November werde sich die Situation durch die erneute Schließung gastronomischer Betriebe zusätzlich verschärfen.