Corona in Berlin: Krankenhäuser suchen Pflege-Verstärkung

Berlin. Angesichts der stark wachsenden Zahl von Covid-19-Patienten in Berlin suchen die Krankenhäuser Verstärkung für die Pflege. Mit einem am Donnerstag veröffentlichten Aufruf bittet die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) „alle ehemaligen und frei verfügbaren examinierten Pflegefachkräfte“, sich direkt per E-Mail bei den Personalabteilungen der Krankenhäuser zu bewerben. In der Bewerbung müssen Name, Geburtsdatum, Anschrift, Qualifikation und Berufserfahrung enthalten sein, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG. Der Aufruf wird von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) unterstützt.

Hier gelangen Sie zu einer Liste von Personalabteilungen.

Berliner Krisenpersonalpool: Auch auf dieser Plattform kann man sich informieren.

Es sei „absehbar, dass insbesondere die Verfügbarkeit von Pflegepersonal in den nächsten Wochen das entscheidende Kriterium sein wird, um die Versorgung der erwarteten hohen Zahl an Covid-19 Erkrankten gut bewältigen zu können“, erklärte die BKG-Vorstandsvorsitzende Brit Ismer. Die Patientenzahlen auf Intensivstationen der Berliner Krankenhäuser hätten sich in den letzten zwei Wochen verdreifacht, hieß es in einer Erklärung.

Ismer: Besser vorbereitet als im Frühjahr

Ismer machte aber auch deutlich, dass man gut vorbereitet und mit besseren Voraussetzungen als im Frühjahr in den Corona-Herbst gestartet sei. „Wir sind mit hoch kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Technik, Beatmungsgeräten und ausreichend Schutzausrüstung ausgestattet.“ Geschultes Personal werde bedarfsgerecht aus anderen Bereichen in die Versorgung von Covid-19-Patienten wechseln. Ismer lobte die Bereitschaft der Beschäftigten. „Sie engagieren sich in beeindruckender Weise weit über das normale Maß hinaus. Und dies bereits seit Monaten.“

Laut Kalayci behandelten die Berliner Krankenhäuser bislang 2500 Covid-19-Patienten. „In einer Krankenhaus-Besuchstour im Sommer konnte ich feststellen, dass die Kliniken sich nach den Erfahrungen der ersten Welle jetzt gut für eine zweite Welle vorbereitet haben. Sowohl organisatorische Anpassungen als auch Aktivierung von Personalressourcen wie ehrenamtliche Pflegekräfte oder Teilzeitkräfte gehören dazu“, so die Senatorin.