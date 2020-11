Corona-Fall gefährdet Mehrheit im Abgeordnetenhaus

Blick in den Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses.

Das Drama begann am frühen Morgen. Noch um Mitternacht stand sie sicher, die Mehrheit der rot-rot-grünen Koalition im Abgeordnetenhaus. Doch dann blinkten bei immer mehr Parlamentariern der Grünen, SPD und Linken die Corona-Warn-Apps rot. Sie hatten Kontakt zu einer später positiv getesteten Person, womöglich handelte es sich dabei um die Kollegin Catherina Pieroth von den Grünen. Damit wackelte die Mehrheit im Plenum. Der Ältestenrat musste vor der Sitzung das weitere Vorgehen besprechen. Im Ergebnis zog Rot-Rot-Grün die für Donnerstag angesetzte Abstimmung über die von der Opposition bekämpfte Einsetzung eines Polizeibeauftragten zurück. Die Sitzung fand wie vorgesehen statt.

„Das war ein absehbarer Warnschuss“, kommentierte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU Heiko Melzer. Der Tag im Preußischen Landtag machte deutlich, wie fragil die Pandemie-Lage auch in einem Landesparlament ist. Denn am Ende ging es gar nicht um die Mehrheit der Koalition. Die stand, nachdem auch in den Reihen der Opposition mehrere Volksvertreter fehlten. Die FDP schickte noch mit Beginn der Sitzung drei ihrer Fraktionsmitglieder nach Hause.

Arbeitsfähigkeit des Parlaments in Corona-Krise: SPD wirbt für Verfassungsänderung

Zwischen den Fraktionen flammt deswegen eine Debatte wieder auf, die schon während der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr geführt worden war. Es geht darum, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments auch in der Pandemie zu sichern. Die SPD wirbt für eine Verfassungsänderung. Denn bisher ist festgelegt, dass das Abgeordnetenhaus nur beschlussfähig ist, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Auch CDU und FDP könnten sich mit dem Gedanken anfreunden, diese Untergrenze vorübergehend auszusetzen, um notfalls genügend Volksvertreter in Reserve zu haben. Linke und Grüne haben Bedenken, die Landesverfassung anzufassen, sehen aber den dringenden Handlungsbedarf. Man müsse aber auch dringend über eine digitale Teilnahme auch an Abstimmungen nachdenken.

Das Parlament handlungsfähig zu erhalten, scheint derzeit dringlicher denn je. Der Nachtragshaushalt mit wichtigen Mehrausgaben zur Bekämpfung der Pandemie und der Unterstützung der von Schließung betroffenen Branchen muss verabschiedet werden. Bisher werden Millionensummen per „Konsultationsverfahren“ ohne inhaltliche Debatte genehmigt. Aber auch zu den Corona-Regeln selbst ist das Parlament akut gefordert. Denn bundesweit setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass die bisher nur über Verordnungen der Regierungen geregelten Einschränkungen der Rechte vieler Bürger eine gesetzliche Grundlage brauchen.

Torsten Schneider: Paragraf 28 von mehreren Landesverfassungsgerichten angegriffen

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Torsten Schneider, selbst Jurist, sieht die Grundlage im Bundesinfektionsgesetz bin Gefahr, auf dass sich alle Verordnungen beziehen. Der entscheidende Paragraf 28 werde von mehreren Landesverfassungsgerichten angegriffen - auch in Berlin. Nachdem die obersten Gerichte im Frühjahr Eilanträgen gegen die Auflagen nicht geurteilt hätten, stünde nun Entscheidungen in der Hauptsache an. Es gebe deutliche Hinweise darauf, dass die Verfassungsrichter die Bedenken der Kläger teilten. Deswegen sei es sehr wichtig, schnell auf Bundes- und auf Landesebene Gesetze zu erlassen, die einen Rahmen für die von der Exekutive verhängten Eingriffe schaffen müssten.

Bisher seien noch nicht einmal die allseits verlangten Grundregeln wie Abstandhalten, Maske tragen oder Kontakte vermeiden irgendwo gesetzlich festgehalten. In dem Moment, wenn die ersten Gerichte das Infektionsschutzgesetz als juristische Grundlage für solche Vorschriften in Frage stellten, gelte das gesamte Regelwerk nicht mehr.

Regelung für Schulen halten Koalitionspolitiker kritisch

Für besonders kritisch halten Koalitionspolitiker in Berlin die Regelung für die Schulen, die alle Politiker offen halten wollen. Ob es aber juristisch zu rechtfertigen ist, einen so wichtigen Sektor, der insgesamt mit Schülern, Eltern, Lehrkräften und Erziehern rund eine Million Menschen in Berlin betrifft, auch in der Pandemie weiter zu fahren wie immer, sei fraglich.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Steffen Zillich sagte, man müsse „in der Steuerung der Schulen zu einer anderen Rechtsqualität“ kommen. „Wir werden uns von der Vorstellung lösen müssen, dass wir die Schulen offenhalten nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz und den üblichen Curricula“, sagte Zillich. Kommende Woche findet im Hauptausschuss eine Anhörung dazu statt, was an die Stelle des nur von der Senatsbildungsverwaltung ohne Rechtsverordnung verlangte Stufenplan treten könnte.