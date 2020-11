Junge Union Berlin für Friedrich Merz als CDU-Chef

Berlin. Die Junge Union in Berlin ist für Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden. Bei der Mitgliederbefragung bekam er 47,6 Prozent der Stimmen aus der Hauptstadt. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen erhielt 30,3, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet 22,1 Prozent, wie der Berliner CDU-Nachwuchs am Mittwoch mitteilte. Von den rund 2800 Mitgliedern der Hauptstadt-JU beteiligte sich nicht ganz ein Viertel (23,1 Prozent) an der Abstimmung. "Friedrich Merz verkörpert die Sehnsucht nach einer unterscheidbaren und ambitionierteren Union", kommentierte der JU-Landesvorsitzende, Christopher Lawniczak, das Ergebnis.

Für Armin Laschet sei das Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer aber noch nicht vorbei. "Zwar hat er mit Abstand die wenigsten Stimmen der JU-ler erhalten, das könnte auf dem Parteitag aber ganz anders aussehen", sagte Lawniczak. Mit dem großen Zuspruch für Röttgen habe er nicht gerechnet. "Er hat viele bei seiner Vorstellung beim Pitch überzeugt."

Das Berliner Ergebnis weicht nicht sehr von dem bundesweiten ab: Bei der zweiwöchigen Mitgliederbefragung des Parteinachwuchses kam Merz insgesamt auf 51,95 Prozent der Stimmen, wie JU-Chef Tilman Kuban am Dienstag in Berlin mitteilte. Röttgen lag mit 28,1 Prozent ebenfalls auf Platz zwei vor Laschet mit 19,95 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bundesweit bei 20 Prozent.