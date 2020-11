Plenarsitzung soll trotz Corona-Test für Müller stattfinden

Berlin. Die Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am Donnerstag soll unabhängig vom Ergebnis des Corona-Tests für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) wie geplant stattfinden. Das teilte ein Sprecher des Parlaments am Mittwoch mit. Müller hatte sich am Dienstag in Selbstisolation begeben und auf Corona testen lassen, nachdem das positive Testergebnis bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bekannt geworden war. Beide hatten am Samstag an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen. Woidke hatte das Testergebnis am Dienstagmorgen erhalten.

Der Abgeordnetenhaus-Sprecher sagte am Mittwoch, Müller sei am Sonntag bei einer Sondersitzung anwesend gewesen und habe im Plenum eine Regierungserklärung abgegeben. Im Abgeordnetenhaus seien allerdings die Abstandsregeln zu beachten. "Die Sitzung am Donnerstag wird - Stand jetzt - stattfinden." Das Testergebnis für den Regierenden Bürgermeister wurde laut Senatskanzlei noch für Mittwoch erwartet.