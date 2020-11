Kulturrat: Mit Hilfen für Soloselbstständige Tür geöffnet

Berlin. Die angekündigten neuen Bundeshilfen für Soloselbstständige sind aus Sicht des Deutsche Kulturrats ein Schritt in die richtige Richtung. "Die Politik hat erkannt, dass sie ihre harte Haltung nicht aufrecht erhalten kann", sagte der Geschäftsführer der Dachorganisation der Bundeskulturverbände, Olaf Zimmermann, am Donnerstag der dpa in Berlin. Soloselbstständige in Kulturbereich seine "besonders gebeutelt".

Mit der nun geöffneten Tür könne über die Bedingungen gesprochen werden. Dabei komme es darauf an, "die Hilfe nicht mit bürokratischen Hürden zu verstellen". Zimmermann verwies darauf, Künstler hätten in der Regel keinen Steuerberater.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte am Mittwochabend mit den neuen Corona-Hilfen Unterstützung für Soloselbstständige auch aus der Kulturszene angekündigt. "Es ist ein sehr wichtiges Signal, dass die Soloselbstständigen jetzt eine eigene Förderung bis zu einem Höchstsatz von 5000 Euro bekommen", sagte die CDU-Politikerin der dpa. "Dies ist auch eine Anerkennung ihrer Lebens- und Arbeitsweise."