Rigaer 94 in Berlin Friedrichshain: Anzeige gegen Monika Herrmann und Florian Schmidt

Im Fall von Verstößen gegen den Brandschutz im Haus Rigaer Straße 94 in Friedrichshain hat der CDU-Abgeordnete Kurt Wansner jetzt Anzeige gegen Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und Baustadtrat Florian Schmidt, beide Grüne, erstattet. Sie hätten wissentlich gegen die Bauordnung verstoßen. Beide hätten Mieter beziehungsweise Besetzer dort mit der Beseitigung von Brandschutzmängeln beauftragt, die von ihnen verursacht worden waren. Wansner: „Dies ist nicht nur nach der Bauordnung nicht vorgesehen. Es ist auch ein klarer Rechtsverstoß.“

Mit einer Forderung zur Mängelbehebung hätten die Politiker sich vielmehr an den Eigentümer wenden müssen, so Wansner, der Wahlkreisabgeordneter von Friedrichshain-Kreuzberg und Mitglied des Innenausschusses ist. Mit ihrem Vorgehen hätten sich Herrmann und Schmidt darüber hinaus über Bedenken von Mitarbeitern der Bauaufsicht hinweggesetzt.

Rigaer Straße 94 in Friedrichshain: Stahltore und Falltüren im Haus

Bei den Mängeln geht es etwa um Stahltore, die Fluchtwege versperren und ein Eingreifen der Feuerwehr unmöglich machen, Falltüren, die Menschen unter sich begraben könnten. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg wusste von diesen Mängeln. Die Verantwortlichen unternahmen aber nichts zu ihrer Beseitigung. Baustadtrat Schmidt war von Mitarbeitern gewarnt worden, gab aber keine Anweisung zu handeln. Bezirksbürgermeisterin Herrmann war ebenfalls über die Mängel informiert, veranlasste aber keine entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger attackierte die fehlende Reaktion Herrmanns und Schmidts: „Wie hier das von den Grünen geführte Bezirksamt mit Wissen des Senats das Recht bewusst gebrochen wurde, ist ungeheuerlich.“ Zudem habe Innensenator Andreas Geisel (SPD) versäumt, im Rahmen der Bezirksaufsicht einzugreifen, so der Fraktionschef.

Brennbare Objekte in Treppenhaus und Hof sollen entfernt worden sein

Laut Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg haben Bewohner infolge einer Aufforderung durch die Behörden inzwischen brennbare Objekte in Treppenhaus und Hof sowie eine Konstruktion in einer Wohnung entfernt. Außerdem hätten die Bewohner einen Brandschutzprüfer mit der Erstellung einer Mängelliste beauftragt. Mit der Aufforderung an die Bewohner handelte das Bezirksamt möglicherweise rechtswidrig. In der Bauaufsicht war wiederholt darauf hingewiesen worden, dass nur der Eigentümer zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden kann.

Der CDU-Abgeordnete Wansner schreibt entsprechend in der Begründung seiner Anzeige: „Die jetzt von Frau Herrmann und Herrn Schmidt erfolgte Aufforderung an die Besetzer des Hauses, die gravierenden Mängel in Bezug auf den Brandschutz zu beseitigen, ist mit dem Verwaltungsrecht nicht in Einklang zu bringen.“

