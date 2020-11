Union Berlin bestreitet Testspiel gegen Braunschweig

Berlin. Der 1. FC Union tritt in der Länderspielpause zu einem Testspiel gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird die Partie am 12. November (14.30 Uhr/Livestream RBB) im Stadion an der Alten Försterei angepfiffen. Zuschauer sind wegen der Corona-Verordnung nicht zugelassen. Bei Braunschweig spielen in Martin Kobylanski, Benjamin Kessel, Suleiman Abdullahi und Felix Kroos gleich vier ehemalige Union-Profis.

( dpa )