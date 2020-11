Sechs Punkte, warum Berlin Gesetze zu Corona braucht

Berlin. Die Sondersitzung des Hauptausschusses im geräumigen Plenarsaal des Abgeordnetenhauses geriet am Mittwoch zum juristischen Proseminar. In dem Gremium, in dem sich die Volksvertreter sonst über die Finanzen streiten, ging es diesmal um die von allen Fraktionen gesehene Notwendigkeit, das Parlament über die von der Exekutive in Ministerpräsidentenkonferenzen und im Senat beschlossenen Corona-Regeln zumindest diskutieren und mitentscheiden zu lassen. Für dieses Anliegen gibt es einige Gründe. Sollte es nicht dazu kommen, stehen nach übereinstimmender Einschätzung des wichtigsten Berliner Parlamentsausschusses die gesamten Regeln gegen die Ausbreitung der Pandemie infrage.

Rechtssicherheit: Vor allem der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Torsten Schneider, machte Druck. „Es geht ums Ganze“, sagte Schneider. Er befürchtet, dass Gerichte einzelne Aspekte oder die kompletten Auflagen, die nur in Verordnungen formuliert werden, zu Fall bringen könnten. „Wenn die Judikative den Stecker zieht, dann haben wir einen rechtsfreien Raum in der Pandemie“, warnte Schneider. Es sei nicht länger möglich, die Grundrechte der Bürger nur auf Grundlage des bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetzes so massiv einzuschränken. Schon jetzt gebe es Anzeichen dafür, dass das nicht haltbar sei. In Dortmund habe ein Amtsrichter nach einer Klage das Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit einkassiert – mit der klassischen juristischen Begründung: keine Strafe ohne Gesetz. Die Legislative, also die Parlamente, müssten schnell entscheiden, wo sie Handlungsbedarf sehen. Diese Einschätzung teilen die anderen Fraktionen. Ein entsprechender Antrag der FDP wurde zur eingehenderen Beratung vertagt.

Dilemma: Das Grundproblem besteht darin, dass im jetzigen Lockdown nur Teile des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens heruntergefahren werden, während andere weiter funktionieren dürfen. Gleichzeitig sei aber völlig unklar, wo sich das Infektionsgeschehen tatsächlich abspielt. Die FDP sagt, der Staat müsse beweisen, dass etwa vom Besuch in Gaststätten oder Theatern eine Gesundheitsgefahr ausgehe. Das kann der Staat aber nicht, solange unklar ist, wo sich das Gros der Menschen wirklich ansteckt. Die CDU hat deshalb für die Plenarsitzung am Donnerstag einen dringlichen Antrag gestellt. Die Gesundheitsämter sollen schnell aufgerüstet werden, um die Kontrolle zurückgewinnen und die Kontakte nachvollziehen zu können. „Wenn man mehr weiß, kann man das Infektionsschutzgesetz wieder aktivieren“, sagte Heiko Melzer (CDU). Gelänge das nicht, „haben wir ein ganz anderes Thema“. Im schlimmsten Fall, so hieß es in der Sitzung, werde das ganze Land heruntergefahren, aber es gebe keine Sanktionen gegen diejenigen, die die Auflagen missachteten.

Sonderproblem Schulen: Dass die Schulen und Kitas offen bleiben sollen, ist Konsens im Parlament. Juristisch sei die Lage hier aber besonders schwierig. Denn das Vorgehen der Schulen in der Pandemie regelten in Berlin nicht einmal Verordnungen, sondern der Hygieneplan der Bildungsverwaltung. Wer wolle, könne dieses Regelwerk leicht zu Fall bringen, hieß es. Der Senat schaffe für Schüler, Lehrer, Erzieher und Eltern und alle zwischen ihnen erfolgenden Kontakte de facto ein Sonderrecht. Man verhänge Einschnitte bei Sport und Kultur, weil man von der Evidenz ausgehe, dass es dort zu Infektionen komme. „Aber im Sektor Schule mit einer Million Menschen gibt es diese Evidenz nicht?“, fragte Schneider. Das sei ein „unauflösbarerer Widerspruch“. Jetzt soll es im Abgeordnetenhaus kommende Woche eine Anhörung geben, wie die Regeln in den Schulen rechtssicherer zu gestalten sind.

Politische Stimmung: In allen Bundesländern und vor allem Bundestag laufen derzeit ähnliche Debatten wie in Berlin. Im Saarland liegt ein gemeinsamer Gesetzesentwurf von CDU, SPD, Linken und sogar der AfD vor, nachdem das dortige Verfassungsgericht ein Handeln des Parlaments gefordert hatte. Die Botschaft: Ohne Gesetz geht gar nichts. Im Bundestag diskutieren die Fraktionen, welche Fragen bundeseinheitlich geregelt werden müssen. Maren Jasper-Winter (FDP) pocht aber auch auf Kompetenzen der Länder. Spielräume für sie könnten sinnvoll sein, so die Liberale. „Neuköllner Kneipen sind anders zu betrachten als Dorfgaststätten.“

Zeitdruck: Die Berliner Parlamentarier sehen nur noch einen kurzen Zeitraum, um die rechtlichen Probleme mit den Corona-Regeln zu heilen. Die Rede ist von einer oder zwei Wochen, sonst sei der November vorbei, ohne dass etwas geschehen sei. Die Berliner wissen aber auch, dass sie auf die Beschlüsse des Bundestages warten müssen. „Es macht wenig Sinn, ohne diesen Rahmen Landesgesetze aufzuschreiben“, sagte Steffen Zillich (Linke): „Wir müssen das aber in kürzester Zeit tun.“

Akzeptanz: Alle Fraktionen sind sich einig, dass die Akzeptanz der Bürger für die Corona-Beschränkungen gefährdet ist. Das liege auch daran, dass diese Entscheidungen von wenigen Spitzenpolitikern in geschlossenen Runden gefällt worden seien. Auch deswegen müssten das Abgeordnetenhaus und andere Parlamente auch über Einzelheiten diskutieren. Nur dann hätten die Bürger die Chance, die schwierigen Abwägungen nachzuvollziehen. Nicht einig war sich der Ausschuss, ob eine solche Befassung erst nach einer beschlossenen Verordnung erfolgen solle oder schon davor, um Einfluss auf die Inhalte zu nehmen. Daniel Wesener (Grüne) stellte sich etwa die Frage, warum es auf Landesebene nicht möglich sein soll, auch auf Verordnungen als Parlament Einfluss zu nehmen. Kristin Brinker (AfD) forderte, einen Sonderausschuss Corona einzurichten, um all diese Fragen ausgiebiger diskutieren zu können.