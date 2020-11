Autofahrer bei Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen

Dallgow-Döberitz. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 20 ist bei Dallgow-Döberitz (Havelland) ein Mann ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Auto am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Rettungskräfte hätten aus dem Wagen einen Mann geborgen, der trotz Reanimationsmaßnahmen am Unfallort gestorben sei. Das Unfallopfer sei noch nicht identifiziert, so die Polizei. Das Lastwagen landete im Straßengraben und der 51-jährige Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger habe Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen.

( dpa )