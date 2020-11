Der rechtsextreme Däne Rasmus Paludan will erneut in Berlin demonstrieren. Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Morgenpost, dass für Freitag, 13. November, eine Anmeldung vorliege. Demnach wolle Paludan am Abend auf der Sonnenallee unter dem Titel „Demonstration gegen Antisemitismus“ laufen.

Für die Sicherheitsbehörden ist das problematisch. Denn dieses Mal dürfte es nicht so einfach werden, die Demonstration zu verhindern. Bereits Ende Oktober wollte Paludan von der Splitterpartei „Stram Kurs“ in Neukölln demonstrieren. Damals war er festgenommen worden. Trotz Verbotes war Paludan wieder eingereist. Der Däne hatte sich damit laut Innenverwaltung nach dem Aufenthaltsgesetz strafbar gemacht.

Nach Koran-Verbrennung tagelange Unruhen

Paludan hatte im April 2019 in Kopenhagen einen Koran verbrannt. Danach war es zu Unruhen gekommen. Auch in Neukölln plante Paludan Ende Oktober eine ähnliche Aktion. Bei Facebook schrieb er, dass er den Koran mitbringen werde. Dazu postete er ein Bild eines brennenden Fahrzeuges.

Paludan war bei seinem ersten Einreiseversuch Ende Oktober noch im Flugzeug die Einreiseverweigerung des Landesamtes für Einwanderung übergeben worden. Paludan habe das Flugzeug nicht verlassen und sei am Dienstagnachmittag nach Kopenhagen zurückgeflogen, teilte die Innenverwaltung damals mit. Bis zum 31. Oktober 2020 erhielt Paludan ein Einreiseverbot.

Für seine neue Demonstration hat Paludan einen unverfänglichen Titel gewählt, was es schwierig machen dürfte, die Veranstaltung im Vorfeld so zu verbieten, dass ein Verbot auch vor Gericht Bestand haben würde. Zudem sei er europäischer Staatsbürger. Sollte Paludan an der Sonnenallee demonstrieren, fürchtet man bei der Polizei vor allem die Bilder. Selbst wenn nicht viele Menschen an der Demonstration teilnehmen sollten, würden sich Bilder schnell verbreiten. Der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, sagte der Berliner Morgenpost: „Wir werden das sehr genau im Auge behalten.

Polizei ermittelt nach Video von Youtuber

Die Berliner Polizei ermittelte zuletzt wegen eines anti-französischen Vorfalls in Neukölln, der im Internet für Debatten sorgte. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Maske des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an einem Strick von einem weiteren Mann in traditioneller arabischer Kleidung über die Sonnenallee gezogen und gedemütigt wird. Auch dieser Vorfall hatte wenig Publikum, verbreitete sich aber schnell im Netz – und fand ebenfalls auf der Sonnenallee statt.