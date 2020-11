Vonovia trotz Mietendeckel mit ehrgeizigen Klimazielen

Berlin/Bochum. Das Bauprojekt „Alboingärten“ mit 432 Wohnungen in Schöneberg kann symbolisch für den Kurswechsel stehen, den Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia, für den börsennotierten Immobilienkonzern angekündigt hat. „Wir haben einen verbindlichen Klimapfad mit einem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 beschlossen“, sagte Buch bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2020.

Energieerzeugung im eigenen Quartier

Die Alboingärten an der Bessemer Straße, die im Rohbau bereits fertig sind, sind ein Wohnkomplex mit 99 geförderten und 333 frei finanzierten Mietwohnungen, einer Kita mit 60 Plätzen und eine Tiefgarage. Das Besondere: Die Energieversorgung der „Alboingärten“ wird zukünftig über ein Blockheizkraftwerk mit einem Anteil Bio-Gas erfolgen. Die Dächer werden komplett begrünt und auf etwa einem Drittel der Dachfläche werden Photovoltaikanlagen installiert. Der erzeugte Strom wird zunächst ins öffentliche Netz eingespeist und soll später zusätzlich im Rahmen eines Mieterstrommodells angeboten werden. Begonnen wurde mit dem Neubau im Oktober 2019, die Gesamtfertigstellung ist für Ende 2021 geplant.

„Neben der Bewältigung der Corona-Krise ist der Klimawandel aktuell die größte Herausforderung unserer Zeit. Durch mehr Energieeffizienz im Gebäudebereich können wir entscheidend dazu beitragen, die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen“, sagte der Vonovia-Chef weiter. „Wir sind in der Lage, gesellschaftlich und ökologisch Verantwortung zu übernehmen, weil es uns als Unternehmen wirtschaftlich weiterhin gut geht.“ Mehr als 10.000 Wohnungen in Deutschland habe das Unternehmen zudem in den ersten neun Monaten des Jahres energetisch saniert.

Modernisierung soll trotz Mietendeckel weiter gehen – allerdings eingeschränkt

Auch in Berlin werde man trotz des Mietendeckels weiter energetisch modernisieren, versprach Buch. Zwar sind in Berlin durch den Mietendeckel die Sanierungszuschläge auf maximal einen Euro pro Quadratmeter und Monat begrenzt. Aber mit durchschnittlich 1,36 Euro je Quadratmeter sei man von dieser Grenze gar nicht so weit entfernt. Aufwendige energetische Sanierungen sowie kostenaufwendige Herstellung von Barrierefreiheit werde es in der Hauptstadt zunächst jedoch nicht geben.

Für 13.000 Wohnungen sinken die Mieten

In Berlin ist Vonovia mit rund 40.000 Wohnungen das zweitgrößte private Wohnungsunternehmen. Der Konzern mit Sitz in Bochum hat insgesamt mehr als 400.0000 Wohnungen im Bestand, mit rund 354.000 Wohnungen die meisten davon in Deutschland. Weil nur etwa zehn Prozent des Wohnungsbestandes in der deutschen Hauptstadt liegen, habe er Mietendeckel kaum Auswirkungen auf die Gesamtbilanz, sagte Buch. „Wir rechnen mit Mindereinnahmen von jährlich zehn Millionen Euro durch den Mietendeckel“.

Alle Mieter in Berlin würden in diesen Tagen Post bekommen und darüber informiert, ob und auf welches Niveau ihre Miete ab dem 23. November abgesenkt wird. Das am 23. Februar dieses Jahres in Kraft getretene Gesetz sieht einen Mietenstopp für fünf Jahre sowie eine Absenkung von überhöhten Mieten neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes, also ab 23. November 2020, vor. Bei der Vonovia müssen infolge dessen die Mieten für rund 13.000 Wohnungen sinken.

Insgesamt legten die Mieteinnahmen des Konzerns um rund zwölf Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zu. dazu hätten aber vor allem der Ankauf von Hembla in Schweden mit 21.000 Wohnungen sowie das Wachstum durch Modernisierung und Neubau beigetragen. Die niedrigere Fluktuation, die Verlängerung der Vergleichsperiode auf sechs Jahre beim Mietspiegel haben laut Buch aber das Mietwachstum gebremst: Die marktbedingte Mietsteigerung habe bei lediglich 0,8 Prozent gelegen. Die monatliche Nettokaltmiete von Vonovia betrug Ende September 2020 durchschnittlich 6,91 Euro je Monat und Quadratmeter (kalt).

Corona-Mietausfälle weitgehend ausgeblieben

Auch Mietausfälle durch Corona haben die Bilanz der Vonovia kaum beeinträchtigt. Im April hatte der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia mit vorläufigen Mietausfällen von „maximal 40 Millionen Euro“ gerechnet. In den vergangenen drei Monaten hätten sich jedoch kaum noch Mieter gemeldet. „Unser Versprechen aus dem Frühjahr gilt aber nach wie vor: Niemand, der aufgrund von Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, wird seine Wohnung verlieren“, sagte Buch.