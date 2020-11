Motorradfahrer bei Unfall mit drei Autos: Schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist ein 55-jähriger Motorradfahrer in Berlin-Köpenick schwer verletzt worden. Zuvor war eine 19-Jährige mit ihrem Auto am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 38-Jährigen frontal zusammengeprallt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte.

Infolgedessen kam es zu zwei weiteren Auffahrunfällen hinter dem Wagen des 38-Jährigen. Bei einem davon wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben eine Unachtsamkeit der 19-jährigen Autofahrerin.