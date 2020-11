Pablo-Neruda-Bibliothek feiert Jubiläum

Die Pablo Neruda zog aus der Grünberger Straße an die Frankfurter Allee - zehn Jahre ist der Umzug her.

Ihre Bibliothek ist nun einen Monat sehr viel weniger als das, zu dem sie im vergangenen Jahrzehnt geworden ist. Leiterin Gabriele Schneider und Fachangestellte Jill-Patrice Lübbert wollten in diesem Monat mit den Menschen aus Friedrichshain-Kreuzberg Jubiläum feiern. Doch Corona bremste nicht nur alle Sonderveranstaltungen aus, auch der Alltag in der Pablo-Neruda-Bibliothek an der Frankfurter Allee ist auf Minimalkontakt reduziert. Dabei hat sich das Haus in den zurückliegenden zehn Jahren zu einem Ort der Begegnung, des nachbarschaftlichen Miteinanders – zu einer Art Dorfplatz entwickelt.

Das Plakat am Eingang ist aber ist nun abschreckend. „Keine Arbeitsplätze, Kein Internet. Maximaler Aufenthalt 20 Minuten“. Das heißt für einen Monat: Stadtbücherei nach Uralt-Model. Die Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda aber ist ein Multimediahaus, das in Berlin Vorbildcharakter hat. 2010 entstand sie aus einer heruntergekommenen Schule der 60er-Jahre. Beim Umbau bekam sie eine Struktur-Fassade aus Vollholz-Lamellen, ein großes Foyer, lichte Räume.

Elektronik, Roboter, E-Gitarren in der Pablo-Neruda-Bibliothek

Zehn Jahre nach dem Umzug der Bibliothek aus der Grünberger Straße auf drei Etagen mit mehr als 500 Quadratmetern mehr Platz im Haus, zählt Chefin Schneider jetzt auf: 110.000 Medien, davon 40.000 für Kinder. Es gibt eine „Bibliothek der Dinge“, aus der Besucher sich leihen können, wovon man früher nur träumen konnte: Elektronik, Roboter, Virtual Reality Brillen, E-Gitarren, Spiele und 100 E-Book-Reader. In der Artothek bekommen Besucher für ein Vierteljahr leihweise Kunst fürs Wohnzimmer. Digital boomen gerade während Corona Onlinefilme und Sprachkurse.

Weil das Haus über rund 100 Arbeitsplätze verfügt, dazu zehn PC-Plätze in einem separaten Multimediaraum, sind Studenten eine dominante Besuchergruppe. Für bessere Online-Arbeitsbedingungen wurde im März Glasfaserkabel verlegt.

Kinder sind häufig in der Pablo-Neruda-Bibliothek

Häufigste Besucher sind laut Schneider Kinder. „Während Senioren einmal im Monat kommen, um gezielt etwas zu suchen, schauen Familien zwei, drei Mal in der Woche vorbei.“ Darin zeige sich auch der Wandel im Bezirk, sagt Lübbert, die im Haus die Auszubildenden anleitet. „Die Zahl der Familien ist seit Eröffnung des Hauses enorm gestiegen.“ Und der Trend im Bezirk, sich als Nachbarn oder Gleichgesinnte untereinander zu vernetzen erlebe sie in der Bibliothek. „Die Besucher grüßen sich, man kennt sich“, sagt Lübbert. 2010 startete sie hier als Azubine. „Am Eröffnungstag waren die Bauarbeiter mit dem Haus erst so kurzfristig fertig geworden“, erinnert sich Gabriele Schneider, „dass die Auszubildenden in ihrer Festkleidung selbst noch eilig durch die Räume wischten.“

Heute zählen ein Übungsraum, ein Gaming-Raum und der „WerkRaum“ mit technisch moderner Ausstattung zur Ausstattung. Von den Dutzenden Nationalitäten im Bezirk zeugen italienische Gesangskurse und spanische Treffen. Wer frisch nach Berlin gezogen ist und noch keine Nähmaschine hat, so Leiterin Schneider, näht einmal im Monat unter Anleitung beim Kurs am Wochenende.

„Was wollt ihr? – wir stellen es bereit“

„Eine Bibliothek ist heute nicht mehr ein Ort, um sich Literatur auszuleihen. Inzwischen geht es hier zunehmend um Klärung und Hilfe bei Alltagsdingen“, sagt Schneider. Es ist ähnlich wie die Haltung, die ihre Mitarbeiter gegenüber jugendlichen Besuchern einnehmen: „Es heißt nicht mehr:

Das hier müsst ihr lesen, sondern: Was wollt ihr – wir stellen es bereit.“ Die Strategie schlägt sich in der Anschaffung eines Medienbusses nieder. Ab 2021 nimmt das Fahrzeug Kurs auf Schulen im Bezirk.

Um der veränderten Nachfrage gerecht zu werden wird der Mitarbeiterstamm – zehn Bibliothekare und zwölf Fachangestellten – für die neuen E-Medien geschult. Seit dem vergangenen Jahr wird das Team zudem stärker aufgestockt. Statt alle drei Jahre kommt nun jedes Jahr ein neuer Azubi. Das Bezirksamt fördere dies, sagt Schneider.

36 Millionen Euro und Raum für eine neue Bibliothek

Kulturstadträtin Clara Herrmann (Grüne) räumt ein, dass Friedrichshain-Kreuzberg mit Bibliotheksstandorten unterversorgt ist. Ihr Ausblick geht daher auf das geplante „Haus der Ideen“ an der Glogauer Straße in Kreuzberg. Herrmann sieht dort einen neues Zentrum für Bibliothek, Volkshochschule, Familie, das Kreuzbergarchiv, eine Kita sowie Ateliers für Künstler. Für den achtstöckigen Neubau hat das Bezirksamt Fördermittel in Höhe von 36 Millionen Euro beantragt.