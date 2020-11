Schulen in Berlin: Rund 1200 mobile Luftfiltergeräte geplant

Berlins Schulen erhalten rund 1200 mobile Luftreinigungsgeräte. Das beschloss am Dienstag der Senat. 4,5 Millionen Euro werden für diese Ausstattung bereitgestellt, die in einigen Klassenzimmern helfen soll, eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern. „Die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten ist eine von zahlreichen Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen deutlich einzuschränken“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), deren Haus die Vorlage für den Beschluss verfasst hatte.

Wo schlecht gelüftet werden kann, soll ein Gerät stehen

Doch Berlin hat mehrt als 800 Schulen, wer soll am Ende ein oder mehrere Luftreinigungsgeräte erhalten? Eine „Förderrichtlinie zur Vergabe“ sei in Arbeit und: „Priorität haben Schulen bzw. Räume, wo nur erschwert gelüftet werden kann“, sagt ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Die Geräte sollen „zeitnah“ besorgt werden.

Darüber, dass der Markt für Luftfilter womöglich leer gefegt ist, macht man sich keine Sorgen. Es mangele nicht an „hochwertigen Geräten“. Für Kitas sind dagegen bislang keine Luftfilter vorgesehen, heißt es auch aus dem Hause Scheeres. Für sie sei bisher lediglich Geld für CO 2 -Messgeräte eingeplant, um das Lüften zu optimieren.

Ein Luftfilter in einem Restaurant – so könnten sie bald auch in einigen Berliner Schulen stehen.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Die Opposition begrüßte die Anschaffung der Geräte – bemängelte aber die zu geringe Anzahl. „Der heutige Senatsbeschluss sieht gerade mal eine Zahl von 1200 vor und ist damit unzureichend“, so der bildungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Dirk Stettner. Und die FDP-Fraktion verwies darauf, dass sie schon in der letzten Parlamentssitzung einen Antrag auf Hepa-Luftfilter für alle Schulen gestellt hatte. Denn die trügen dazu bei, dass ein Regelunterricht an den Schulen „aufrechterhalten werden kann“, so der FDP-Abgeordnete Paul Fresdorf, der für die Bildungspolitik zuständig ist.

An einer Grundschule in Kreuzberg fehlen aktuell 20 Prozent der Lehrkräfte

Allerdings werden die steigenden Zahlen besonders von Lehrkräften und Erziehern, die in Quarantäne müssen oder womöglich sogar infiziert sind, zunehmend ein Problem für den Regelbetrieb an Schulen. Das zeigt die Mail einer Schulleitung aus Kreuzberg an die Eltern.

„Seit gestern überschlagen sich leider wieder die Ereignisse“, heißt es dort. „Es gibt eine ganze Reihe von Kindern, die Kontakt zu Infizierten hatten und deshalb nun in Quarantäne sein müssen.“ Inzwischen seien 60 Kinder, neun Lehrkräfte und fünf Erzieher der Grundschule in Quarantäne. Für die Schule heißt das konkret, dass 20 Prozent der Lehrkräfte und 15 Prozent der Erzieher momentan nicht vor Ort arbeiten können.

„Das ist ein großes Problem“, bestätigt Astrid-Sabine Busse vom Interessenverband der Berliner Schulleitungen und selbst Schulleiterin an der Schule in der Köllnischen Heide. Auch weil man bei den Vertretungsstunden vorsichtig sein müsse – das Kohortensystem sieht ja vor, dass nur eine begrenzte Anzahl von Lehrkräften und Erzieher in einer Klasse agieren. Trotzdem gelte es, den Regelunterricht vor Ort so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. „Selbst ein paar Stunden sind besser als nichts“, sagte Busse. Man müsse nach individuellen Lösungen suchen.

Gestaffelter Schulbeginn ist kein Problem für die Bildungsverwaltung

Einen gestaffelten Schulbeginn hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zuletzt gefordert, um in Corona-Zeiten ein dichtes Schülergedränge am Morgen in Bussen, U- und S-Bahnen und Trams zu verhindern. Kein Problem, heißt es nun aus der Senatsverwaltung für Bildung. „Die Schulen können eigenverantwortlich über einen späteren Schulbeginn entscheiden“, sagt ein Sprecher der Bildungsverwaltung. „Einige Schulen beginnen auch später.“