Brandenburg verkürzt Risikogebiet-Quarantäne auf 10 Tage

Potsdam. Wer aus einem Corona-Risikogebiet im Ausland nach Brandenburg einreist, muss ab kommendem Montag nur 10 statt 14 Tage in Quarantäne. Das Kabinett beschloss am Dienstag per Videokonferenz eine neue Regelung, die vom 9. November bis 15. Dezember gelte, teilte die Staatskanzlei mit. Das Land setzt eine Musterverordnung des Bundes um. Neu ist auch, dass die Isolation bei Vorlage eines negativen Corona-Tests frühestens nach fünf Tagen endet. Dieser Test darf erst ab dem fünften Tag nach Einreise vorgenommen werden. Wenn innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise typische Corona-Symptome auftreten, muss man einen weiteren Test machen lassen.

Bisher steht in der Verordnung, dass die Quarantänepflicht endet, wenn die zuständige Behörde innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise einen negativen Test erhält. Neu ist auch, dass man sich bei der Einreise nach Brandenburg digital anmelden kann. Wie bisher gibt es Ausnahmen für die Quarantäne: etwa für Berufspendler, Schüler, Lehrlinge und Studenten, für den "kleinen Grenzverkehr" mit Aufenthalten bis zu 24 Stunden sowie für Besuche direkter Verwandter oder Lebenspartner. Das Kabinett tagte am Dienstag unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der mit dem Coronavirus infiziert ist. Das Testergebnis wurde am Dienstag bekannt. Mehrere Minister lassen sich testen und sind vorsorglich in Quarantäne.