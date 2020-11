Flughafen Tegel: Berlin verabschiedet sich vom TXL - News. Infos und Bilder im Blog

Hunderte von Menschen sind schon am Samstagvormittag zum Flughafen Tegel gekommen, um sich noch einmal zwischen Tower und Terminal A umzusehen. Eine Woche nach Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER schließt Tegel an diesem Wochenende.

Berlin. Nach 60 Jahren starten an diesem Sonnabend die letzten Linienmaschinen vom Flughafen Tegel. Der Airport TXL geht zugunsten des neuen Hauptstadtflughafens BER vom Netz. Sonnabend ist der letzte reguläre Betriebstag und der letzte Umzugstag zum BER. Unter anderem verabschiedet sich am Abend die Lufthansa. Offiziell geschlossen wird der Flughafen mit dem Kürzel TXL am Sonntag.

Die Berliner Morgenpost begleitet den Abschied vom Flughafen Tegel im Newsblog.

15.53 Uhr: Abschiedsbriefe an den TXL

Eine Wand im Terminal A.

Foto: Jessica Hanack

An einer Wand im Terminal A haben Menschen Abschiedsbriefe und Plakate angebracht. "Mein lieber TXL, danke dass ich Dich 15 Jahre lang begleiten durfte und mit dir den besten Arbeitsplatz meines Lebens hatte", schreibt Marco S. Dass Tegel nun nicht mehr das Tor zur Welt sein solle, breche ihm das Herz. Auch auf einem anderen Plakat wird Trauer, Wut und Unverständnis über die Schließung des Flughafens geäußert.

15.36 Uhr: Die Pommes an der Ess-Bahn sind schon ausverkauft

Die Schlange vor der "Ess-Bahn" am Flughafen Tegel.

Foto: Jessica Hanack

Auch an der Ess-Bahn ist der Andrang zum Abschied noch einmal groß. Wer hier etwas essen will, muss warten - und bekommt inzwischen nur noch eine Currywurst, die Pommes sind bereits ausverkauft. "Wir sind zum Abschiednehmen in Tegel und da gehört das Essen dazu", sagt der Berliner Alexander. Außerdem gebe es hier zum Essen die besondere Romantik des Flughafens dazu.

15.24 Uhr: Andrang auf dem Tegel-Aussichtshügel

Mehr als 100 Schaulustige versuchen zu erspähen, was auf dem Tegel-Rollfeld vor sich geht.

Foto: Thomas Schubert

Großer Andrang auf dem Aussichtshügel an der Autobahn A111: Mehr als 100 Schaulustige versuchen zu erspähen, was auf dem Tegel-Rollfeld vor sich geht. Wegen des dichten Gedränges auf dem schmalen Hügel an der Meteorstraße, der bei Planespottern als Geheimtipp galt, tragen viele Mundschutz. Fotografen haben Kameras mit massiven Teleobjektiven aufgefahren. Autofahrer auf der A111 hupen bei Flugzeugstarts und winken den Zuschauern auf dem Hang.

Regina aus Schildow ist mit ihrer Familie per Fahrrad angereist und blickt voller Wehmut auf ihre längste Reise ab Tegel zurück: über Amsterdam nach New York im Jahre 2003. Die Schließung von TXL sei ein Verlust, meint Regina. "So kurze Wege gibt es in Zukunft nicht mehr." Als eine Ex-Air-Berlin-Maschine aufsteigt, sagt eine Frau: "Toll hier. Aber wir haben den Sekt vergessen."

15.18 Uhr: Sentimentaler Abschied einer Air-Berlin-Maschine

Am Flughafen Tegel wird’s gerade sentimental. Eine Maschine im Air-Berlin-Design wird unter Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr verabschiedet. Und am Terminal fließen ziemlich viele Tränen. pic.twitter.com/bLjvXBgLtz — Christian Latz (@ChrLatz) November 7, 2020

Auch die Mitarbeiter der ehemaligen Air Berlin sagen „Tschüss Tegel“. Sie sind gekommen, um den Start einer Maschine im Air-Berlin-Design zu sehen und stoßen auf das Ende an. „Wir sind gekommen, um Abschied zu nehmen von der ehemaligen Base und den Kollegen“, sagt Markus Milic. Längst nicht alles sei gut gewesen in Tegel, sagt Anja Brauchmann. „Aber es war ein familiärer Flughafen.“

Markus Milic (links) und Anja Brauchmann (mitte) mit Kollegen.

Foto: Christian Latz

14.59 Uhr: So sieht die TXL-Zukunft nach der Schließung aus

Im Kurt-Schumacher-Quartier am Ostrand des Rollfeldes sollen einmal 10.000 Menschen leben. Die Häuser entstehen überwiegend aus Holz. Neue Techniken werden dabei erprobt.

Foto: rendertaxi[

Seit mehr als zehn Jahren wird die Nachnutzung des Flughafenareals und seiner Gebäude geplant. Das soll am Flughafen Tegel entstehen.

14.41 Uhr: "Tegel war immer unser Flughafen"

Jessica Fromm und ihr zwölfjähriger Sohn Finley.

Foto: Jessica Hanack

Unter denen, die ein Ticket für die Besucherterrasse ergattern konnten, sind Jessica Fromm und ihr zwölfjähriger Sohn Finley. „Ich finde es okay, dass der Flughafen schließt, für die Anwohner und aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist es richtig“, sagt Fromm. „Aber ich bin Zehlendorferin und für uns in West-Berlin war das immer unser Flughafen. Es sind viele Emotionen damit verbunden und es hängen schon viele Erinnerungen dran.“ Viele Reisen hätten hier begonnen und geendet, zuletzt ging es im vergangenen Jahr über Paris nach New York. Auch durch die Architektur habe sie den Flughafen geschätzt. „Er so ist klein, kompakt und persönlich, etwas ganz anderes als zum Beispiel in Frankfurt. Dadurch liegt er mir schon echt am Herzen“, sagt Fromm.

14.17 Uhr: Sechseckige Brillen zum Tegel-Abschied

Jochen Köhn (r.) und Hans Joachim Paap.

Foto: Jessica Hanack

Jochen Köhn und Hans Joachim Paap gehören zu denen, die gemeinsam mit Architekt Volkwin Marg von Lübeck nach Tegel geflogen sind. Beide arbeiten für das Büro „Architekten von Gerkan, Marg und Partner“ – und Köhn hat zudem dafür gesorgt, dass einige Fluggäste mit einem besonderen Accessoire ausgestattet waren: mit sechseckigen Brillen, passend zur Form von Tegel. „Bei dem damaligen Eröffnungsfest für Tegel haben Volkwin Marg und Meinhard von Gerkan solche Brillen getragen“, erklärte Köhn. „Ich habe alte Fotos gefunden und dann letzte Nacht die Brillen nachgebastelt.“ Auch für Köhn war es ein besonderes Erlebnis, Tegel noch einmal am letzten Tag zu erleben. „Das war das Gründungsprojekt des Büros, und ich selbst bin auch schon seit 30 Jahren da.“ Nun arbeite man im Rahmen der „Urban Tech Republic“ an der Nachnutzungsplanung für das Gebäude.

Eröffnung mit sechseckigen Brillen: Klaus Nickels, Volkwin Marg und Meinhard von Gerkan (v.l.) bei der Tegel-Eröffnung.

Foto: Otto Stark

13.59 Uhr: „In Tegel landen ist wie Heimkommen“

Lufthansa-Pilot Carlo Middelstaedt ist in manchen Jahren bis zu 50 Mal in Tegel gelandet. Schon jetzt vermisst er das Terminal A.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Flughafen TXL war nicht nur für Millionen Passagiere ein Erlebnis, sondern auch für viele Piloten, die hier starteten und landeten. Einer von ihnen erklärt hier, warum.

13.46 Uhr: Verabschiedung auf dem Parkdeck

Sabine und Werner Hoffmann.

Foto: Thomas Schubert

Sabine und Werner Hoffmann gehören zu den Tegel-Fans, die den Airport vom Parkdeck des Einkaufszentrums "Der Clou" am Kurt-Schumacher-Platz aus verabschieden. Das Ehepaar aus Mitte hält die Schließung für eine Fehlentscheidung. "Die europäischen Städte können sich freuen, die drei Airports haben", sagt Sabine. In liebevoller Erinnerung behalten werden sie die Buslinie TXL, "auch wenn die Fahrt manchmal länger gedauert hat als der Flug".

13.36 Uhr: Die meisten Flieger am TXL drehen eine Runde über Berlin

Blick auf die Abflüge am Flughafen Tegel.

Foto: Christian Latz

Im Vergleich zur letzten Zeit gibt es am Sonnabend am Flughafen Tegel etwas mehr Flugverkehr und die Maschinen sind auch voller, heißt es von der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Viele Menschen würden den Tag für einen Abschiedsflug nutzen. Weit geht es mit den meisten Maschinen jedoch nicht. Die Mehrzahl der Flieger macht nur einen Rundflug über Berlin und landet wieder in Tegel oder fliegt zum BER.

13.21 Uhr: Currywürste für Tegel-Schaulustige

Corinna Brühl vom Alt-Berliner Imbiss am Kutschi.

Foto: Thomas Schubert

Corinna Brühl vom Alt-Berliner Imbiss am Kutschi verkauft heute noch einmal besonders viele Currywürste an Schaulustige, die sich hier aus nächster Nähe vom Flughafen Tegel verabschieden. Sie selbst wertet das Ende neutral und sagt: "Ich bin weder sonderlich fröhlich noch traurig." Schon in wenigen Tagen werde sie erfahren, was es für ihr Geschäft bedeutet, wenn die vollen Busse mit Umsteigern vom Flughafen am Kurt-Schumacher-Platz ausbleiben.

13.07 Uhr: Architekt Volkwin Marg - "Tegel war immer ein Tor in die Freiheit."

Für Tegel-Architekt Volkwin Marg ist es ein besonderer Tag. "Es ist einzigartig, sowas erlebt kaum ein Architekt. Ich hätte mir nur gewünscht, dass mein Partner Meinhard von Gerkan das auch sehen kann", sagte Marg der Morgenpost. Dieser habe jedoch heute nicht mitkommen können.

Dass der Abschied für viele Berliner emotional ist, habe einen Grund, sagte Marg. "Tegel war immer ein Tor in die Freiheit." Auch für den Architekten war der letzte Tag mit ein wenig Abschiedsschmerz verbunden.

"Wir haben lange Zeit gehabt, Abschied zu nehmen, während wir am BER gearbeitet haben. Trotzdem ist ein Stück Wehmut dabei", sagte Marg. Aber das Schöne sei, dass man hier zwar den alten Flughafen verabschiede, man aber auch den neuen Flughafen BER begrüßen könne - dorthin fliegt Marg nach seinem Besuch in Tegel weiter. Zudem sei es ja das Tolle, dass das denkmalgeschützte Flughafengebäude erhalten bleibe. "Der Flughafen wird eine neue Nutzung erfahren und der Mittelpunkt eines neuen Stadtzentrums werden."

12.46 Uhr: Was Eberhard Diepgen am TXL vermissen wird

Eberhard Diepgen am Flughafen Tegel.

Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Als der Bau des BER beschlossen wurde, war Eberhard Diepgen Regierender Bürgermeister. Im Interview erzählt er, was er an TXL vermissen wird.

12.43 Uhr: Engelbert Lütke Daldrup - "Ein Tag voller Wehmut"

Engelbert Lütke Daldrup (l.) und Volkwin Marg.

Foto: Christian Latz

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ließ es sich nicht nehmen, Tegel-Architekt Volkwin Marg am Flughafen zu überraschen. Mit Blick auf den Abschied fand er traurige Worte. „Es ist für mich ein Tag voller Wehmut. Das empfinde nicht nur ich, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Jahren den Flughafen Tegel am Laufen gehalten haben.“ Die Zukunft liege nun jedoch am BER. „Am Sonntag ist erstmals der ganze Flugverkehr am BER konzentriert. Wir rechnen mit 12.000 Gästen“, sagte Lütke Daldrup.

12.29 Uhr: Eine Rose für Tegel

Eine Rose für Tegel.

Foto: Reto Klar

12.11 Uhr: Großer Andrang auf der TXL-Besucherterrasse

Sarah und Ronny nehmen bei einem Abschiedsbesuch am Flughafen Berlin-Tegel auf der Besucherterrasse vor dem Tower ein Selfie auf.

Foto: dpa

Hunderte von Menschen sind zum Flughafen Tegel gekommen, um sich noch einmal zwischen Tower und Terminal A umzusehen. Der Andrang sei vor allem auf der Besucherterrasse groß gewesen, sagte Daniel Tolksdorf, Sprecher der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, am Sonnabendmittag. Dort sind jeweils nur 100 Gäste zeitgleich erlaubt. Die für das Betreten der Terrasse notwendigen Tickets seien seit Tagen ausgebucht gewesen, sagte Tolksdorf.

Viele Familien mit Kindern seien vorbeigekommen und auch auffällig viele Besucher, die mit der Kamera und nicht mit dem Smartphone fotografieren wollten. Vielen sei es weniger um Selfies gegangen als darum, Erinnerungen an den Flughafen mit dem in Berlin seit Jahrzehnten vertrauten Kürzel TXL festzuhalten.

„Die Hinweistafel mit den Ankünften und Abflügen ist ein gefragtes Motiv“, sagte Tolksdorf. Aber auch der TXL-Bus, den viele Fluggäste gut kennen, der Tower oder das berühmte sechseckige Terminal A seien oft fotografiert worden.

11.43 Uhr: Tegel-Architekt Volkwin Marg gelandet

Foto: Jessica Hanack

Inzwischen sind auch Tegel-Architekt Volkwin Marg und Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup in Tegel angekommen. Marg ist extra von Lübeck angereist, um noch einmal den Flughafen zu besuchen. Ein Mitreisender hat für den Abschied extra sechseckige Brillen gebastelt, passend zur Architektur des Airports. Im Sommer hatte Marg der Berliner Morgenpost in einem Interview erzählt, was vom TXL bleibt.

Von #LBC nach #TXL: Flughafenchef E. Lütke Daldrup (r.) begrüßt den Tegel-Architekten Volkwin Marg (2.v.l) und Hajo Paap von gmp Architekten sowie den Eigentümer des Lübecker Flughafens, Winfried Stöcker (l.), bei Ankunft in Berlin-Tegel. pic.twitter.com/5CGF0fLabG — BER Corporate News (@ber_corporate) November 7, 2020

11.35 Uhr: Planespotter an der Meteorstraße

Planespotter an der Meteorstraße.

Foto: Reto Klar

11.33 Uhr: "TXL sagt Tschüß"

Silvia Brügmann mit ihrem TXL-Lebkuchenherz.

Foto: Jessica Hanack

Wer heute einen der 40-minütigen Abschiedsflüge gebucht hat, bekommt ein besonderes Lebkuchenherz geschenkt: "TXL sagt Tschüß" steht darauf. Silvia Brügmann und ihr Mann haben dem 16-jährigen Sohn einen solchen Flug geschenkt. "Er liebt Flugzeuge und will mal Pilot werden", erzählt sie. Das Ganze sei quasi ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Die Eltern sind unterdessen am Flughafen unterwegs und machen Abschiedsfotos. "Wir sind alles nochmal abgelaufen", berichten sie.

11.15 Uhr: Schnappschüsse zum Tegel-Abschied

Der Gang zum Terminal C.

Foto: Jessica Hanack

Heute ein beliebter Ort, um die letzten startenden und landenden Flugzeuge in Tegel zu fotografieren: der Gang zum Terminal C. Aufgereiht nebeneinander stehen hier zahlreiche Menschen und halten alles, inzwischen sogar bei blauem Himmel und Sonnenschein, genau fest.

11.08 Uhr: Tegel-Fans sichern sich Morgenpost-Magazine

Marvin Keller (r.) und Ali Emali mit den Tegel-Magazinen der Berliner Morgenpost.

Foto: Jessica Hanack

Auf das Tegel-Magazin der Berliner Morgenpost habe es in den letzten Tagen noch einmal einen echten Run gegeben, berichten die Mitarbeiter am Stand der Morgenpost vor der Besucherterrasse. Firmen hätten teilweise gleich 25 Stück gekauft, sodass jetzt nur noch knapp 40 Exemplare zu haben seien. Auch Marvin Keller und Ali Emali haben sich noch zwei Magazine gesichert. Für die beiden geht es heute noch auf die Besucherterrasse. "Wir haben viel Zeit hier in Tegel verbracht, viel fotografiert. Wir sind Luftfahrtenthusiasten", sagt Emali. Am neuen BER waren sie auch schon, der eigne sich aber leider weniger gut zum Fotografieren. "Deshalb genießen wir es nochmal hier", sagt Emali. Das Tegel-Magazin der Berliner Morgenpost erhalten Sie auch in unserem Online-Shop.

11.01 Uhr: So lief die TXL-Eröffnung

Ein Blick in die Vergangenheit: Am 1. November 1974 eröffnete der neue Flughafen Tegel. Der erste planmäßige Flug, durchgeführt von Dan-Air mit einer BAC 1-11, erreichte um sechs Uhr morgens von Teneriffa aus das Terminal. Die „Abendschau“ berichtete:

1974 galt #Tegel als einer der modernsten Flughäfen Europas. Am letzten regulären Flugtag nehmen wir Abschied vom #Flughafen der kurzen Wege. #TXL #Archivperle pic.twitter.com/Cg0C6Mz3Rq — rbb Abendschau (@rbbabendschau) November 7, 2020

10.50 Uhr: Maschine im Air-Berlin-Design startet zum Abschied

Zum Abschied von Tegel startet nochmal eine Maschine im Air-Berlin-Design.

Foto: Christian Latz

Ein Bild mit Symbolwert: Zum Abschied von Tegel startet nochmal eine Maschine im Air-Berlin-Design. Die mittlerweile insolvente Airline hatte über Jahrzehnte ihren Heimatflughafen in Tegel. Aktuell werden laut einem Flughafenmitarbeiter mit der Maschine zum Abschied des Flughafens Rundflüge angeboten.

10.43 Uhr: Taxifahrer - "Ich habe noch nie so viele Menschen hier gesehen"

Taxis am Flughafen Tegel.

Foto: Jessica Hanack

Durch die vielen Besucher waren die letzten beiden Wochen für die Taxifahrer in Tegel nach der Flaute durch die Corona-Pandemie nochmal erfolgreich. "Ich habe noch nie so viele Menschen hier gesehen", sagt Taxifahrer Sebastian. Das Ende von Tegel findet er traurig, seit zehn Jahren fahre er zu dem Airport. "Ich habe hier sehr viele interessante Menschen gefahren, auch manche bekannte Persönlichkeiten", sagt Sebastian, der heute auch noch Fotos im Flughafen machen will.

Vor allem macht die Schließung aber das Geschäft vieler Kollegen schwieriger. "Hier gab es die Möglichkeit, auch weitere Touren zum Beispiel nach Wannsee zu machen, das passiert dir in der Stadt vielleicht einmal im Jahr", sagt Sebastian. Er selbst sei einer der Glücklichen, die eine BER-Berechtigung bekommen haben.

Kollege Salman Khan hatte weniger Glück, auch er war bereits seit zehn Jahren in Tegel. "Alle Taxen, die hier waren, verteilen sich in Zukunft über die Stadt. Das heißt, man muss noch länger warten", sagt er. So ziemlich jeder Kollege sei deshalb traurig über die Schließung von Tegel.

10.41 Uhr: Schließung Tegels "ein Denkmal demokratischer Ignoranz"

Kritisch zur Schließung des Flughafens Tegel äußert sich Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der FDP im Abgeordnetenhaus. „Mit dieser Entscheidung hat sich der Senat ein Denkmal demokratischer Ignoranz errichtet. Die Schließung von Tegel missachtet und verrät die Interessen Berlins.“ Etwa eine Million Berlinerinnen und Berliner hätten bis zuletzt für die Offenhaltung des Flughafens gekämpft, so Czaja, „denn Tegel ist und bleibt nicht nur ein Stück Berlin, sondern war auch immer die Cashcow der Flughafengesellschaft“. Der Berliner Senat müsse nun erklären, wie er die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) vor einer möglichen Insolvenz retten wolle. Die Entscheidung des Senats, den erfolgreichen Volksentscheid zur Offenhaltung nicht umzusetzen, nannte Czaja „unverfroren“. Dies zerstöre das Vertrauen in Demokratie und das politische System, so der FDP-Politiker.

10.28 Uhr: „Wir sind traurig. Das ist unser geliebter Flughafen"

Bärbel Hauck

Foto: Christian Latz

Ein bisschen wehmütig ist Bärbel Hauck. Seit 2014 arbeitet sie in Tegel, die meiste Zeit davon bei den Sicherheitskontrollen. „Wir sind traurig. Das ist unser geliebter Flughafen.“ Besonders geschätzt habe sie die angenehme Atmosphäre in Tegel. Der Flughafen ist sehr übersichtlich, alles ist einfach zu finden.“ Für sie ist mit dem Betriebsende allerdings noch nicht ganz Schluss am Airport. „Wir bleiben hier länger in Tegel für die Nachbewachung.“ Denn auch wenn künftig keine Flieger mehr in Tegel starten, wird der Flughafen noch bis zum 4. Mai 2021 betriebsbereit gehalten, sollte es am BER zu Problemen kommen.

10.20 Uhr: Fahrraddemonstration zieht vom Flughafen Tegel nach Pankow

Vor dem Start der Air-France-Maschine am Sonntag veranstaltet der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) eine Fahrraddemonstration vor dem Flughafen Tegel. Teilnehmer sind aufgerufen, sich um 12.30 Uhr vor dem TXL-Tower zu versammeln. Nach einer Kundgebung vor dem Airport-Gebäude führt die Strecke zum Kurt-Schumacher-Platz, wo man um 13 Uhr einen Zwischenstopp einlegt. Anschließend zieht der Fahrrad-Tross entlang der Einflugschneise weiter nach Pankow, wo die Demonstranten ab 14 Uhr am Abschiedsfest der Tegel-Gegner teilnehmen werden. Am Pankower Dorfanger wollen mehrere Initiativen das Ende des 40-jährigen Fluglärms in der Tegel-Einflugschneise feiern. Laut aktueller Wettervorhersage wird das Air-France-Flugzeug bei Südost-Wind um kurz nach 15 Uhr direkt über dem Dorfanger Pankow in Richtung Paris starten.

10.10 Uhr: BVG-Busfahrer - „Ich wollte unbedingt hier heute fahren“

BVG-Busfahrer David Iliev

Foto: Christian Latz

Froh, noch letzte Touren zum Flughafen Tegel machen zu können, ist BVG-Busfahrer David Iliev. „Ich wollte unbedingt hier heute fahren“, sagt er. Dafür ließ er nichts unversucht. „Ich habe ein bisschen Ärger bekommen, weil ich den Dienst selbstständig getauscht habe.“ Am Ende konnte er aber doch seine Abschiedstouren fahren. Heute steuert Iliev die Linie 128, an dieser habe er früher auch gewohnt. „Ich bin ein Reinickendorfer und der Flughafen Tegel gehört da einfach dazu.“

9.50 Uhr: Eine letzte Fahrt in der Buslinie TXL

Tobias Heim gönnt sich einen Abschiedsflug von Tegel nach München und zurück.

Foto: Christian Latz

Eine letzte Fahrt in der Buslinie TXL: Zum Abschied des Flughafens Tegel wollen sich das viele nicht entgehen lassen. Rund 15 Personen sitzen am Morgen im Bus, manche von ihnen noch mit schweren Koffern. Tobias Heim hingegen hat nur einen kleinen Rucksack dabei - obwohl er gleich fliegen wird. Er gönnt sich einen Abschiedsflug von Tegel nach München und zurück. „Ich bin über 700 mal von Tegel geflogen.“ Geschätzt hat Heim die nahe Distanz von Zuhause. „Mit dem Taxi waren es 25 Minuten, mit den Öffentlichen 50.“ In den vergangenen Jahren sei es teils ziemlich voll gewesen, beim Boarding dauerte es dann entsprechend lange. „Da hat man schon mal gedacht, dass man den Flug verpasst.“ Auch vom Koffer-Chaos bei Air Berlin war er 2017 betroffen. „Wir haben zwei, drei Tage auf unser Gepäck gewartet.“ Das sei aber längst vergessen. „Ich will das heute nochmal genießen.“

9.40 Uhr: Abschied vom Flughafen Tegel - Alles wird dokumentiert

Besucher fotografieren den BVG-Bus der Linie TXL.

Foto: Jessica Hanack

In Tegel sind heute zahlreiche Menschen mit Kameras unterwegs, alles wird dokumentiert - vom Bus, auf dem "Danke TXL" steht, über das Terminal A bis zur Ess-Bahn. Auch Klaus Schmidel ist auf dem Flughafen für letzte Fotos - ausgestattet mit zwei Handys und drei Kameras. "Vorige Woche bin ich noch ein letztes Mal von Tegel geflogen, nach Düsseldorf und gleich wieder zurück", erzählt er.

Obwohl Schmidel in Schönefeld wohnt und die dortige Landebahn aus dem Fenster sehen kann, hat Tegel eine besondere Bedeutung für ihn wegen vieler Reisen, die hier begonnen haben. Nur für die Besucherterrasse habe er leider kein Ticket mehr bekommen. So dürfte es einigen gegangen sein - die Tickets für die Terrasse, die heute das letzte Mal öffnet, waren schon vor einiger Zeit ausgebucht.

Die Tickets für die Besucherterrasse waren schon vor einiger Zeit ausgebucht.

Foto: Jessca Hanack

Flughafen Tegel - lesen Sie auch:

9.25 Uhr: Flughafen Tegel verliert erst am 4. Mai 2021 seine Lizenz

Ab 8. November gilt für Tegel die amtliche Aussage „Aerodrome closed“. Endgültig seine Lizenz verlieren wird der Airport aber erst am 4. Mai 2021. Dann wird es sechs Monate her sein, dass am 4. November 2020 die neue Südbahn des BER mit einer Landung eines Quatar Airways-Fliegers in Betrieb geht. Die Flughafengesellschaft ist für sechs Monate verpflichtet, Tegel betriebsfähig zu halten. Erst nach Ablauf dieser Frist gehen Gelände und Gebäude an das Land Berlin über. Alle Details zum Abschied vom Flughafen Tegel und zur Stand-by-Regelung lesen Sie hier.

9.10 Uhr: Abschiedsflug-Passagiere treffen in Tegel ein

Joachim Seeger (r.) mit Carsten (l.) und seinem Sohn Jano.

Foto: Jessica Hanack

Schon vor neun Uhr sind am Flughafen die ersten Passagiere eingetroffen, die heute einen der 40-minütigen Abschiedsflüge von Sundair unternehmen: Carsten mit seinem Sohn Jano und seinem Vater Joachim Seeger starten um 11 Uhr ein letztes Mal von Tegel. "Wir kommen aus dem Norden hier, ich bin mit dem Flughafen groß geworden. Wir sind immer von hier in den Urlaub geflogen", erzählt Carsten Seeger. Bereits in den 1970er-Jahren ging es das erste Mal nach Mallorca, auch die erste Reise in die USA begann in Tegel.

Er fühle sich dem Flughafen sehr verbunden, sagt Joachim Seeger. "Ich wäre auch dafür gewesen, dass er offen bleibt. Ich werde nervös, wenn ich morgens um 6 Uhr nichts rauschen höre." Und selbst wenn er nicht selbst geflogen sei, sei er manchmal nach Tegel gekommen und habe die Flugzeuge beobachtet, "wenn ich ein bisschen Fernweh hatte".

8.59 Uhr: Hunderte Gäste auf der TXL-Besucherterrasse erwartet

Auf der Besucherterrasse werden an diesem Samstag Hunderte Gäste erwartet. Sämtliche Karten dafür sind vergeben. Am Sonntag wird die Terrasse nicht mehr geöffnet. Auch der Rest des Flughafens steht der Öffentlichkeit dann nicht offen, was mit der Corona-Seuche begründet wird.

8.40 Uhr: Feuerwehr soll Maschinen mit Wasserfontänen verabschieden

Bei den letzten Starts der Fluggesellschaften in Tegel verabschiedet die Feuerwehr die jeweiligen Maschinen mit Wasserfontänen. Die Lufthansa setzt wegen der hohen Nachfrage noch einmal ein Großflugzeug ein, eine Airbus 350-900 mit rund 300 Sitzen. Den offiziellen letzten Flug bestreitet Air France am Sonntag.