Flughafen Tegel: Berlin verabschiedet sich vom TXL - Alle Infos im Newsblog

Berlin. Nach 60 Jahren starten an diesem Sonnabend die letzten Linienmaschinen vom Flughafen Tegel. Der Airport TXL geht zugunsten des neuen Hauptstadtflughafens BER vom Netz. Sonnabend ist der letzte reguläre Betriebstag und der letzte Umzugstag zum BER. Unter anderem verabschiedet sich am Abend die Lufthansa. Offiziell geschlossen wird der Flughafen mit dem Kürzel TXL am Sonntag.

Die Berliner Morgenpost begleitet den Abschied vom Flughafen Tegel im Newsblog:

9.50 Uhr: Eine letzte Fahrt in der Buslinie TXL

Tobias Heim gönnt sich einen Abschiedsflug von Tegel nach München und zurück.

Foto: Christian Latz

Eine letzte Fahrt in der Buslinie TXL: Zum Abschied des Flughafens Tegel wollen sich das viele nicht entgehen lassen. Rund 15 Personen sitzen am Morgen im Bus, manche von ihnen noch mit schweren Koffern. Tobias Heim hingegen hat nur einen kleinen Rucksack dabei - obwohl er gleich fliegen wird. Er gönnt sich einen Abschiedsflug von Tegel nach München und zurück. „Ich bin über 700 mal von Tegel geflogen.“ Geschätzt hat Heim die nahe Distanz von Zuhause. „Mit dem Taxi waren es 25 Minuten, mit den Öffentlichen 50.“ In den vergangenen Jahren sei es teils ziemlich voll gewesen, beim Boarding dauerte es dann entsprechend lange. „Da hat man schon mal gedacht, dass man den Flug verpasst.“ Auch vom Koffer-Chaos bei Air Berlin war er 2017 betroffen. „Wir haben zwei, drei Tage auf unser Gepäck gewartet.“ Das sei aber längst vergessen. „Ich will das heute nochmal genießen.“

9.40 Uhr: Abschied vom Flughafen Tegel - Alles wird dokumentiert

Besucher fotografieren den BVG-Bus der Linie TXL.

Foto: Jessica Hanack

In Tegel sind heute zahlreiche Menschen mit Kameras unterwegs, alles wird dokumentiert - vom Bus, auf dem "Danke TXL" steht, über das Terminal A bis zur Ess-Bahn. Auch Klaus Schmidel ist auf dem Flughafen für letzte Fotos - ausgestattet mit zwei Handys und drei Kameras. "Vorige Woche bin ich noch ein letztes Mal von Tegel geflogen, nach Düsseldorf und gleich wieder zurück", erzählt er.

Obwohl Schmidel in Schönefeld wohnt und die dortige Landebahn aus dem Fenster sehen kann, hat Tegel eine besondere Bedeutung für ihn wegen vieler Reisen, die hier begonnen haben. Nur für die Besucherterrasse habe er leider kein Ticket mehr bekommen. So dürfte es einigen gegangen sein - die Tickets für die Terrasse, die heute das letzte Mal öffnet, waren schon vor einiger Zeit ausgebucht.

Die Tickets für die Besucherterrasse waren schon vor einiger Zeit ausgebucht.

Foto: Jessca Hanack

9.25 Uhr: Flughafen Tegel verliert erst am 4. Mai 20201 seine Lizenz

Ab 8. November gilt für Tegel die amtliche Aussage „Aerodrome closed“. Endgültig seine Lizenz verlieren wird der Airport aber erst am 4. Mai 2021. Dann wird es sechs Monate her sein, dass am 4. November 2020 die neue Südbahn des BER mit einer Landung eines Quatar Airways-Fliegers in Betrieb geht. Die Flughafengesellschaft ist für sechs Monate verpflichtet, Tegel betriebsfähig zu halten. Erst nach Ablauf dieser Frist gehen Gelände und Gebäude an das Land Berlin über. Alle Details zum Abschied vom Flughafen Tegel und zur Stand-by-Regelung lesen Sie hier.

9.10 Uhr: Abschiedsflug-Passagiere treffen in Tegel ein

Joachim Seeger (r.) mit Carsten (l.) und seinem Sohn Jano.

Foto: Jessica Hanack

Schon vor neun Uhr sind am Flughafen die ersten Passagiere eingetroffen, die heute einen der 40-minütigen Abschiedsflüge von Sundair unternehmen: Carsten mit seinem Sohn Jano und seinem Vater Joachim Seeger starten um 11 Uhr ein letztes Mal von Tegel. "Wir kommen aus dem Norden hier, ich bin mit dem Flughafen groß geworden. Wir sind immer von hier in den Urlaub geflogen", erzählt Carsten Seeger. Bereits in den 1970er-Jahren ging es das erste Mal nach Mallorca, auch die erste Reise in die USA begann in Tegel.

Er fühle sich dem Flughafen sehr verbunden, sagt Joachim Seeger. "Ich wäre auch dafür gewesen, dass er offen bleibt. Ich werde nervös, wenn ich morgens um 6 Uhr nichts rauschen höre." Und selbst wenn er nicht selbst geflogen sei, sei er manchmal nach Tegel gekommen und habe die Flugzeuge beobachtet, "wenn ich ein bisschen Fernweh hatte".

8.59 Uhr: Hunderte Gäste auf der TXL-Besucherterrasse erwartet

Auf der Besucherterrasse werden an diesem Samstag Hunderte Gäste erwartet. Sämtliche Karten dafür sind vergeben. Am Sonntag wird die Terrasse nicht mehr geöffnet. Auch der Rest des Flughafens steht der Öffentlichkeit dann nicht offen, was mit der Corona-Seuche begründet wird.

8.40 Uhr: Feuerwehr soll Maschinen mit Wasserfontänen verabschieden

Bei den letzten Starts der Fluggesellschaften in Tegel verabschiedet die Feuerwehr die jeweiligen Maschinen mit Wasserfontänen. Die Lufthansa setzt wegen der hohen Nachfrage noch einmal ein Großflugzeug ein, eine Airbus 350-900 mit rund 300 Sitzen. Den offiziellen letzten Flug bestreitet Air France am Sonntag.