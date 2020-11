Corona in Berlin: Polizeipräsidentin - Mehr Gewaltbereitschaft bei Demos

In Berlin haben sich mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie nachweislich 33.305 Menschen infiziert. 261 Menschen sind in Berlin bislang mit Covid-19 gestorben . 21.330 Patienten gelten inzwischen als genesen . 11.714 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 166,3.

Berlin. Zahlen, Regeln, Teil-Lockdown: Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

15.44 Uhr: Brandenburger Gastronom erteilt Politikern Hausverbot

Der Brandenburger Gastronom Max Zimmler hat Politikern der Bundes- und Landesregierung nach den Beschlüssen zu einem zweiten Lockdown wegen der Corona-Pandemie Hausverbot in seinem Restaurant „Seeschloss Lanke“ in Wandlitz (Barnim) erteilt. „Damit protestiere ich gegen die verordnete Schließung für unsere gesamte Branche, sagte Zimmler am Dienstag auf Anfrage. „Damit werden zahlreiche Existenzen vernichtet.“ Zimmler nannte insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Zuerst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

15.33 Uhr: Polizeipräsidentin - Mehr Gewaltbereitschaft bei Anti-Corona-Demos

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik rechnet mit einer zunehmenden Aggression und Gewaltbereitschaft bei künftigen Demonstrationen gegen die aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Politik. Die Polizei beobachte „bei den Demos eine deutlich stärkere Emotionalisierung. Die Protestierenden sind deutlicher gewaltbereit“, sagte Slowik der Zeitung „Die Welt“. „Wir mussten auch schon Menschen, die mit Messern bewaffnet sind, feststellen. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Lockdown light, weiter zunimmt.“

Eine große Demonstration mit Tausenden Teilnehmern wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht aufzulösen, sei aber nicht so einfach. Die Polizei müsse immer „rechtsstaatlich, verhältnismäßig und neutral vorgehen“, sagte Slowik. Zuerst müsse der Leiter der Demonstration seine Leute auffordern, die Auflagen einzuhalten. Die Polizei müsse den Demonstranten auch genug Zeit zur Umsetzung lassen. „Erst wenn das nicht gelingt, dürfen wir aktiv werden und gegebenenfalls auch auflösen. Diese Auflösung haben wir aber ebenfalls mehrfach anzukündigen und abzuwarten, ob dem freiwillig nachgekommen wird. Das alles kostet Zeit.“ Slowik betonte: „Wir leben ja Gott sei Dank nicht in einem Land, in dem die Polizei die Menschen mit brutaler Gewalt willkürlich aus dem Weg räumen kann.“

Wir starten unser neues Newsblog über die Corona-Pandemie in Berlin. Alle bisheringen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen für Berlin und die Berliner Bezirke finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.

