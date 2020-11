Für Tegel tickt die Uhr - bleibt aber auf Stand-by

Berlin. Mit dem Start des Flughafens BER tickt die Uhr für den alten Flughafen Tegel. Das Interesse der Berliner, sich von ihrem „Tor zur Welt“ zu verabschieden, sei riesig, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bei einer Online-Pressekonferenz am Dienstag. 27.000 Besucher hätten bereits einen Termin auf der Aussichtsterrasse wahrgenommen, 4000 weitere hätten für die letzten Tage des TXL reserviert. Zusätzliche Interessenten haben keine Chance mehr. „Wir sind ausgebucht“, sagte Lütke Daldrup.

Für den Flughafenchef könnte es der letzte persönliche Termin in den Tagen des Übergangs von Tegel zum BER sein. In Folge der Covid-19-Infektion des Brandenburgischen Ministerpräsidenten Ditmar Woidke (SPD) geht Lütke Daldrup zunächst in Quarantäne und lässt sich auf das Virus testen. Beide Männer hatten sich am Sonnabend bei der Eröffnungszeremonie für den BER getroffen. Woidke selbst habe ihn am Morgen telefonisch über seine Infektion informiert, berichtete der Flughafenchef. Man habe aber am Sonnabend Abstand gehalten und Masken getragen.

Flughafen Tegel: Airlines verabschieden sich - Wasserfontänen für Flugzeuge

Am Dienstag sollten sich nach den Worten Lütke Daldrups weitere Airlines von Tegel verabschieden und an den BER umziehen. Alle Jets würden bei ihren letzten Starts oder Landungen am TXL mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt oder verabschiedet. Der letzte reguläre Flug der Lufthansa-Tochter Eurowings war am Abend um 19.55 Uhr nach Düsseldorf vorgesehen.

Am 7. November, dem kommenden Sonnabend, stehen dann die letzten regulären 40 Abflüge und 34 Landungen von TXL auf dem Programm. An diesem Tag wird der Tegel-Architekt Volkwin Marg aus Lübeck erwartet. Marg hatte gemeinsam mit seinem Partner Meinhard von Gerkan in den 60er-Jahren das Flughafengebäude mit dem charakteristischen Sechseck entworfen, das 1974 eröffnet wurde. Die beiden verantworten auch die Pläne für den neuen Flughafen BER in Schönefeld.

Auch die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wird am Sonnabend nach dem Auswärtsspiel in Augsburg noch in Tegel ankommen. Die Lufthansa schickt an ihrem letzten Tag am alten Ort einen hochmodernen Airbus 350-800 nach Berlin, der am prominentesten Finger A1 andocken und um 20.10 Uhr wieder Richtung Frankfurt starten wird.

TXL: Air France schließ das Kapitel Flughafen Tegel

Am Sonnabend erfolgen die letzten Abflüge von Lufthansa, British Airways, KLM, Swiss, Austrian und LOT von Tegel. Air France bleibt es vorbehalten, mit einem Flug am Sonntag um 15 Uhr nach Paris das Kapitel Flugverkehr in Tegel endgültig zu beschließen. Die Franzosen hatten 1960 auch die ersten regulären Flüge am damals neuen Verkehrsflughafen durchgeführt. Auch damals ging es zunächst nach Paris.

Ab 8. November gilt dann für Tegel die amtliche Aussage „Aerodrome closed“, sagte Andreas Deckert, Bereichsleiter Aviation bei der Flughafengesellschaft. Endgültig seine Lizenz verlieren wird der am 4. Mai 2021. Dann wird es sechs Monate her sein, seit am 4. November 2020 die neue Südbahn des BER mit einer Landung eines Quatar Airways-Fliegers in Betrieb geht. Die Flughafengesellschaft ist für sechs Monate verpflichtet, Tegel betriebsfähig zu halten. Erst danach gehen Gelände und Gebäude ans Land Berlin über und die Nachnutzung beginnt.

Lütke Daldrup lobte noch einmal die Leistung des alten Flughafens. Am stärksten Verkehrstag überhaupt, dem 7. Juli 2019, seien dort 90.266 Passagiere abgefertigt worden. Der schwächste Tag folgte dann während der ersten Pandemie-Welle, als am 17. April nur 250 Menschen in TXL starteten und landeten.

