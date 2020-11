Corona in Berlin: Zahl der Intensivpatienten nimmt stark zu

Berlin . Zu Beginn des neuen Lockdowns sind in Berlin mehr Krankenhausbetten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt als bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Insgesamt liegen laut Senatsgesundheitsverwaltung vom Montag 702 Menschen mit Corona in Kliniken, elf Personen mehr als am Sonntag gemeldet. 170 Patienten werden auf der Intensivstation behandelt. 713 Neu-Infektionen wurden bestätigt.

Für ganz Deutschland, wo es in der ersten Phase im Frühjahr vielerorts mehr Infektionsfälle gegeben hatte als in Berlin, steht dieser Rekord noch bevor. In „zwei bis drei Wochen“ werde die Höchstzahl der Intensivpatienten vom April übertroffen werden, dies lasse sich gar nicht mehr verhindern, sagte Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der „Bild“-Zeitung. Diejenigen, die in drei Wochen in die Kliniken kämen, seien heute bereits infiziert.

Berliner Krankenhäuser müssen Betten für Corona-Patienten frei halten

Die Berliner Krankenhausgesellschaft rechnet damit, dass die Intensivkapazitäten in der Stadt im Dezember voll ausgelastet sein werden, sollten die Infektionszahlen nicht zurückgehen. Die Krankenhäuser der Hauptstadt wurden unterdessen per neuer Verordnung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wie im Frühjahr verpflichtet, Betten für Corona-Patienten frei zu halten. Nur solange die vorgegebenen Quote von bis zu 15 Prozent nicht erreicht wird, dürfen die Häuser andere Operationen oder Behandlungen vornehmen.

Dass das Virus inzwischen in Berlin deutlich weiter verbreitet ist als vor einigen Monaten, belegt der gestiegene Anteil positiver Corona-Tests. In Berlin lag der Wert nach Angaben der Gesundheitsverwaltung in der dritten Oktoberwoche bei 7,6 Prozent der 66.000 Tests. Fünf Wochen zuvor waren es noch weniger als zwei Prozent. Der Anteil positiver Ergebnisse ist derzeit sogar noch etwas höher als während der ersten Welle. Damals wurden aber nur ein Drittel so viele Menschen getestet als heute, viele davon hatten akute Krankheitssymptome.

Bundeskanzlerin Angela Merkel rechtfertigt den Teil-Lockdown

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechtfertigte die seit Montag im ganzen Land geltende Schließung von Gastronomie, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen mit der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems. Deutschland befände sich bei den Neuinfektionen in einem „exponentiellen Wachstum“, das „uns in zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt“. Sie wolle Todesfälle möglichst vermeiden. „Wir haben auch alle einen Eid geleistet auf das Grundgesetz, das mit der Würde des Menschen beginnt.“

Die Kanzlerin appellierte abermals an die Bürger, sich an die Regeln zu halten. „Wenn wir im November alle sehr vernünftig sind, dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben können“, sagte Merkel. Gleichwohl machte sie deutlich, dass auch im Dezember nicht mit einer Rückkehr zur Normalität zu rechnen sei. „Dass es die großen, rauschenden Silvesterpartys gibt, das glaube ich nicht.“

Ihr sei bewusst, dass Kultur und Gastronomie nun ein „Opfer für uns alle bringen“ müssten, sagte Merkel. Als Gegenleistung verwies sie auf die angekündigten Wirtschaftshilfen. Zur Frage, ob es gerecht sei, Kulturbetriebe zu schließen und Einkaufszentren offen zu lassen, sagte Merkel, es gehe um die Zahl der Kontakte. Wenn Gerichte sagen würden, das sei ungerecht, „dann kann die Antwort nur sein, dann müssen wir auch die Geschäfte schließen“, so die Kanzlerin. „Es gibt nicht die Möglichkeit, alles wieder aufzumachen“, so Merkel.

In Berlin lagen am Montag beim Verwaltungsgericht 39 Eilanträge gegen die Corona-Auflagen vor. Die meisten stammen von Gastronomen, aber auch Konzertveranstalter, Fitnessstudio-Betreiber und Privatpersonen sind unter den Klägern.