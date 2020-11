Lockdown in Berlin: So sehr bangen die Gastronomen

Berlin. Durch ihre Schaufenster schauen seit Montag Berlins Gastronomen zu, wie vor der Tür für die meisten der Alltag weitergeht. Sie dagegen sind davon ausgeschlossen. Für sie gilt einen Monat lang: Lockdown. Einnahmeverlust mit Ansage. Bei vielen ist daher der Zorn größer als in der ersten Schließungsphase. Viele Wirte setzen jetzt auf einen Mix aus Lieferservice und Mahlzeit to go.

Im Schöneberger „Ristorante 41 Quarantuno“ an der Beckerstraße sagt Chef Rosario Castronovo, man hoffe, dass die Stammgäste weiterhin ordern. April und Mai habe er so überbrücken können. Nun werde der Schwager eines Mitarbeiters ausliefern. „Wir hoffen aber, dass ein Mitarbeiter langfristig nicht reicht.“

Weniger zuversichtlich ist im Nachbarbezirk Daniela Cicerello für ihr Lokal „Vereinszimmer – Lo Spazio“ an der Kreuzbergstraße. Sie bietet ihre Speisen jetzt ausschließlich zum Mitnehmen. Dabei kämen Gäste doch sonst nicht zuletzt wegen der Atmosphäre in ihr Eckrestaurant.

„Meine Angst ist, dass die Schließung über den Monat hinaus verlängert wird. Und viel länger kann ich mir das nicht leisten. Dann schließe ich vorübergehend ganz.“ Bei diesem Lockdown sei sie wirklich zornig. „Die Politik vermittelt uns das Gefühl: Gastronomie – die braucht man gar nicht.“ Sie habe gehofft, zumindest vor der Tür Gäste empfangen zu können. „Eine Markise habe ich extra gekauft – völlig umsonst.“

Im „Lupita“ sind nur eine Kellnerin und der Koch

An der Bergmannstraße steht Kellnerin Sirirat am Eingang ihres mexikanischen Restaurants „Lupita“ und wartet. „Vielleicht stehe ich hier den ganzen Tag und sage den Passanten guten Tag.“ Außer ihr und dem Koch habe der Chef niemanden einbestellt. „Wir haben gerade noch genügend To-go-Verpackung aus dem Großmarkt bekommen. Da ist jetzt alles ausverkauft“, sagt Sirirat.

Zur Mittagszeit erkennt man im Kiez dann erste Folgen des erneuten Gastro-Lockdowns: Auf dem Marheinekeplatz etwa sind Bänke und Steinblöcke von Menschen besetzt, die bei gutem Wetter improvisiert und sich in der Pause ihren Lunch mit nach draußen genommen haben. Mit ihrer Kollegin aus der Anwaltskanzlei sitzt auch Büroangestellte Nacira über einer Styroporpackung Hühnerkeule und Rotkohl. Üblicherweise esse sie die in der Marheinekehalle. „Ich verstehe es nicht: In der Bahn steht man dicht an dicht mit anderen Menschen und hier darf man nicht ins Restaurant“, sagt sie.

Wirte fragen sich, ob sie die Schließung überstehen werden

Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf versuchen die Gastronomen, sich auf die verschärfte Lage einzustellen. Im Gasthaus „Thomas Eck“ sagt Leiter Jan Kleinwächter: „Ein paar Bestellungen haben wir schon.“ Aber ob das auch zum Überleben reichen wird, sei eine andere Frage. Von rund 20 Angestellten kann er derzeit nur zwei beschäftigen. Erst einmal werde er sich mit Rücklagen über Wasser halten. Auch staatliche Hilfe hat er erneut beantragt – seine letzte Hoffnung. „Noch ein Kredit geht einfach nicht.“ Dass er im Dezember wieder öffnen kann, damit rechnet auch Kleinwächter nicht.

Im Lokal „Pho Nguyen 68“ am Savignyplatz hofft Julia Le zwar, nicht für längere Zeit schließen zu müssen. Für den Fall der Fälle seien sie diesmal jedoch deutlich besser darauf vorbereitet als beim ersten Lockdown, so die Tochter des Restaurantbetreibers. Um nicht erneut Umsatzverluste von rund 80 Prozent zu erleiden, hat der Familienbetrieb diesmal versucht, besser vorzusorgen: Über die sozialen Medien hat man Werbung für ein neues Lieferangebot gemacht.

Noch nie so um die Existenz gebangt

Große Sorgen macht sich Gilles Papelian. Seit mehr als 44 Jahren betreibt er das französische Restaurant „Moustache“ an der Galvanistraße am Charlottenburger Ufer. Noch nie habe er so um seine Existenz gebangt wie jetzt. Statt an sechs Tagen will er ab sofort nur noch donnerstags öffnen und Bestellungen ausliefern. Mehr würde sich nicht lohnen, sagt der gebürtige Franzose.

Den ersten Tag im Lockdown nutzt er, um den Laden sauber zu machen und sich auf den kommenden Donnerstag vorzubereiten. Eine Stammkundin tritt heran, um Ente und Kürbissuppe zu ordern. „Ansonsten gibt es nicht viele Bestellungen“, sagt Papelian. Normalerweise seien November und Dezember wegen der Weihnachtsfeiern immer die umsatzstärksten Monate im Jahr für ihn. Doch 2020 ist alles abgesagt. Das Lieferangebot reiche gerade, um seine Fixkosten zu decken.