Buh-Rufe begleiteten den Abschied von Tempelhof

Berlin. Die 85-jährige Geschichte des Flughafens Tempelhofs endete am 31. Oktober 2008 um 23.55 Uhr, als eine DC 3, ein Rosinenbomber, und eine Ju 52 von der Startbahn abhoben. Der Sänger Ricardo Marinello verabschiedete die Flieger mit „Time to say goodbye“. Damit war die Schließung vollzogen. Nicht ganz so reibungslos verlief allerdings zuvor die Festveranstaltung mit rund 800 geladenen Gästen in der Abflughalle.

Festbesucher ausgepfiffen Demonstranten hatten ein Spalier gebildet und pfiffen alle Gäste, die das Gebäude betraten, lautstark aus. Mitglieder der Industrie- und Handelskammer Berlin waren dem Event ohnehin demonstrativ ferngeblieben. Die Protestierenden trugen Plakate mit Aufschriften wie „Skandal" oder „Wird auch das Brandenburger Tor eingemottet?" Die Abschiedsrede von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) wurde von Buhrufen begleitet. Statt Hirschkeulenbraten in Calvados kostenlose Besucherterrasse Das wird seinem Nachfolger Michael Müller (SPD) erspart bleiben. Der letzte Flug vom Flughafen Tegel (TXL) wird am 8. November 2020 um 15 Uhr starten. Aufgrund der Corona-Situation wird es jedoch kein großes Abschiedsfest für den Flughafen TXL geben. Angesichts der zu erwartenden Emotionen vieler Berliner dürften Müller und Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup darüber nicht allzu unglücklich sein. Schließlich hatten sich beim Volksentscheid vor zwei Jahren 991.832 Berliner für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel ausgesprochen. Statt Lachs, Hirschkeulenbraten in Calvados und Pariser Schokoladen-Tarte auf den zum Buffet umfunktionierten stillstehenden Gepäckbändern wie in Tempelhof gibt es in Tegel nun einen bescheidenen Abschied – dafür aber für alle Berliner. Die Besucherterrasse ist bis Sonnabend, 7. November, geöffnet. Kostenlose Zeitfenstertickets gibt es unter www.danketegel.berlin. Tag der offenen Tür für nächsten Sommer geplant Und die Berliner können im nächsten Sommer voraussichtlich auf den Start- und Landebahnen des Flughafens Tegel spazieren gehen. Nach der Schließung an diesem Sonntag solle für den August ein „Tag der offenen Tür" auf dem Gelände und in den Gebäuden geplant werden, wie die Tegel-Projektgesellschaft am Montag mitteilte.