Schweigeminute an Berlins Schulen für ermordeten Lehrer

Lehrer und Schüler erinnerten am Montag an den in Frankreich von einem muslimischen Glaubensfanatiker getöteten Pädagogen.

Berlin. Eine Minute Schweigen in Gedenken an den französischen Geschichtslehrer Samuel Paty – so wurde am Montag um 11.15 Uhr an Berlins weiterführenden Schulen an den kürzlich in der Nähe von Paris von einem jungen muslimischen Glaubensfanatiker ermorden Pädagogen erinnert. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte in einem Schreiben die betroffenen Schulleitungen eingeladen, „sich an dieser Schweigeminute zu beteiligen“. Außerdem regte sie an, „über die Hintergründe dieses Anschlages im Unterricht zu sprechen“ und so für das Thema Extremismus zu sensibilisieren.

Im Vorfeld hatte es Sorgen gegeben, dass es womöglich während der Schweigeminute zu Störungen durch muslimische Schüler kommen könnte. Offenbar trat ein solcher Fall nicht ein, zumindest war in der Bildungsverwaltung nichts davon bekannt. Offen blieb auch, wie viele Schulen sich an der Schweigeminute beteiligt hatten. Zahlen lägen ihm nicht vor, sagte Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung.

„Solch ein Gedenken muss gut vorbereitet werden“

Es gab Schulen, die aufgrund der kurzfristigen Einladung zur Schweigeminute nicht teilnahmen. So erhielt die Friedrich-Bergius-Schule, eine Sekundarschule in Friedenau, die E-Mail der Senatorin erst am Freitag um 13 Uhr, also unmittelbar vor dem Wochenende. „So eine Schweigeminute muss mit Schülern gut vorbereitet und vorbesprochen werden“, sagte Schulleiter Michael Rudolph. „Bei 9/11 haben wir es so mit sehr eindruckvollem Ergebnis gemacht.“ Das sei dieses Mal nicht möglich gewesen. In der Kultusministerkonferenz (KMK), an der auch Scheeres als Senatorin teilnimmt, war die Schweigeminute am vergangenen Mittwoch ein Thema.

Bereits im Vorfeld hatte der Verband der Berliner Geschichtslehrer einen offenen Brief verfasst, in dem sie mahnten, dass immer häufiger Pädagogen aufgefordert werden, kritische Themen, die religiöse oder politische Empfindungen berühren könnten, zu meiden. „Lehrkräfte und Schulleitungen sehen sich dem Druck ausgesetzt, Themen und Diskussionen zu vermeiden, bei denen mit Kritik aus islamischen Communitys zu rechnen ist“, heißt es. Oder Schulleitungen würden Lehrkräften „bestimmte Exkursionen“ verbieten, zur „Wahrung des Schulfriedens“. Der Verband fordert mehr Unterstützung durch die Bildungsverwaltung und bessere Fortbildungen.

Das bestätigt auch Tom Erdmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Es gebe unter den Lehrern sehr viel Unsicherheit. „In vielen Schulen gibt es Lehrkräfte, die schon mit Schülern zu tun hatten, bei denen sie sich sehr unsicher waren, wie man mit fundamentalistischen Tendenzen umgeht.“ Sie müssten für den Umgang mit solchen Situationen gestärkt werden, so der Berliner GEW-Vorsitzende, unter anderem durch Fortbildungen.