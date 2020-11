Green Buddy Award wird erst im Frühjahr vergeben

Zuerst war eine schicke Preisverleihung in der Partylocation „Metropol“ in Schöneberg geplant. Dann musste die Teilnehmerzahl stark reduziert werden, das Hygienekonzept wurde strenger. Nun muss die für den 5. November geplante Preisverleihung des zehnten „Green Buddy Awards“ wegen des Lockdowns gänzlich verschoben werden. Im Frühjahr kommenden Jahres will man einen neuen Anlauf versuchen.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hätte den Umweltpreis in diesem Jahr zum zehnten Mal an Unternehmen und junge Menschen bis 27 Jahre in fünf Kategorien vergeben:

Einzelhandel (Preis des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg e. V.)

Abfallvermeidung (Preis der BSR)

Smart Cities Lösungen (Preis von BerlinPartner für Wirtschaft und Technologie und der Investitionsbank Berlin)

umweltschonende Produktion (Preis des Bezirks)

Young Green Buddy Award (Preis des Marienparks)

39 Bewerber hat es in diesem Jahr gegeben. Trotz der Corona-Pandemie sei die Zahl der Bewerber ähnlich wie in den Jahren zuvor. „Trotz Corona haben sich so viele Unternehmen und junge Menschen mit großartigen Ideen und Umsetzungen zum Thema Nachhaltigkeit beworben. Das freut mich ganz besonders,“ sagt Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD), die mit in der Jury sitzt. Vor etwa einer Woche hatte die Jury die Gewinner gekürt. Die werden aber bis zur Preisverleihung im Frühjahr geheim gehalten.

