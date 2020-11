Rekord in Corona-Zeiten: 7000 Demonstrationen in Berlin

Berlin. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) warnt vor einer Radikalisierung der Corona-Proteste. „Die Berliner Polizei sagt mir, dass die Aggressivität steigt“, sagte Geisel im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Zudem steuere Berlin auf einen Rekord bei den Anmeldungen von Versammlungen zu. Trotz der Pandemie würden in diesem Jahr in der Stadt 7000 Versammlungen und Demonstrationen stattfinden. Das sind 2000 mehr als in den Jahren zuvor. „Das ist ein neuer Rekord und auch eine Herausforderung für die Polizei“, so der Innensenator.

Geisel nannte als Beispiel für das aggressive Verhalten der Corona-Leugner, „dass eine völlig normal aussehende ältere Frau einen Polizisten in den Bauch tritt“. Gleichzeitig betonte der Innensenator, dass der Umgang damit nicht einfach sei. Er warnte auch vor einem zu harten Vorgehen gegen Demonstranten. Bei den Corona-Protesten nähmen auch viele Familien teil. „Mit Wasserwerfern Familien mit Kindern im Bollerwagen wegspritzen, scheint mir nicht die richtige Antwort“, sagte Geisel.

Innensenator Geisel verteidigt Corona-Maßnahmen

Die beschlossenen Corona-Maßnahmen verteidigte Geisel: „Mir ist klar, dass es Diskussionen über die Frage der Verhältnismäßigkeit gibt. Wenn man die Zahlen der Inzidenz, die zu erwartende Auslastung der Krankenhäuser und der Intensiv-Betten ansieht, ist es höchste Zeit für uns zu handeln.“ Er kündigte an, dass die Polizei auch in den kommenden Wochen Hunderte Kontrollen durchführen wird. Dabei achte sie besonders darauf, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.

Der Innensenator kritisierte aber auch die Haltung mancher Bezirksämter. „Es gibt zum Beispiel Bezirksämter, die derzeit immer noch die Parkraumbewirtschaftung kontrollieren und das auch noch richtig finden“, so Geisel. Zugleich würden diese Bezirksvertreter aber monieren, man habe nicht genügend Personal für die Corona-Kontrollen.

Friedrichshain-Kreuzberg akzeptiert Hilfe der Bundeswehr

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg teilte am Sonntag mit, dass man nun doch Hilfe von Bundeswehr-Soldaten in Anspruch nehmen wolle. Der Krisenstab des Bezirksamtes habe entschieden, für Corona-Testungen künftig auf medizinisches Personal der Bundeswehr zurückzugreifen, sagte eine Sprecherin der Behörde. Zuvor hatte der Bezirk dies strikt abgelehnt, obwohl die Infektionszahlen dort sehr hoch sind.

Einen Tag vor Beginn eines vierwöchigen Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einer Regierungserklärung nochmals an alle Bürger appelliert, sich an die strengen Kontaktbeschränkungen zu halten. „Ich weiß, wir muten vielen Menschen viel zu“, sagte Müller. „Aber unsere Überzeugung ist: Es geht nicht anders.“

Michael Müller: Infektionsketten müssen unterbrochen werden

Es gehe darum, vor dem Hintergrund steigender Corona-Erkrankungen die Infektionsketten zu unterbrechen, um das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen zu bringen. Müller räumte Fehler in der Bewältigung der Krise ein und versprach, das Parlament enger und früher zu beteiligen. Die Opposition forderte den Senat auf, künftig besser Vorsorge dafür zu treffen, keinen weiteren Lockdown in der Stadt zu verhängen und die Institutionen besser auf die Folgen der Pandemie vorzubereiten.

Am Montag werden Teile des öffentlichen Lebens in Berlin wie in ganz Deutschland für vier Wochen heruntergefahren. Gastronomie, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Zudem gelten strenge Kontaktbeschränkungen. Die Politik hofft so, steigende Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. In Berlin erhöhte sich die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf inzwischen 166,1. Damit liegt die Hauptstadt weit über dem kritischen Schwellenwert von 50.