Berliner Restaurants und Hotels trifft der Lockdown hart

Berlin. Noch ein letztes Mal vor dem Lockdown die Tische eindecken, Gläser polieren, Getränke bereitstellen – für die Berliner Gastronomen war der Sonntag ein trauriger Tag. Sie haben viel investiert: Terrassen ausgebaut, Heizkörper gekauft und neue Konzepte entwickelt, um über den Winter und damit durch die Corona-Krise zu kommen.

Lesen Sie auch: Neuer Lockdown: Die Verzweiflung in der Gastronomie ist groß

Befürchtungen, dass es doch anders kommt, hatten sie alle. „Aber dann war es wie ein Schlag ins Gesicht – so kurz vor Weihnachten“, sagt Corinna Matz, F&B-Managerin im „Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann“.

Winterhütte und Eisstockbahn im „Schlosshotel“

Im Restaurant des Fünf-Sterne-Luxushotels im Grunewald sollte im November das „Morgenpost-Menü“ serviert werden. Das ging nur an einem einzigen Tag. Knapp 80 Morgenpost-Leser hatten am Sonntag reserviert. „Wir sind komplett ausgebucht und mussten noch das Musikzimmer dazunehmen“, sagt Corinna Matz am Mittag.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Draußen seien auch schon die Winterhütte und die Eisstockbahn aufgebaut. Auch die müssten warten. Mit einem To-Go-Konzept will das Restaurant über den November kommen. Von Donnerstag bis Sonntag werden heiße Getränke und Gerichte wie Maronensuppe und Currywurst aus dem Fenster verkauft.

„The International“ hat fünfstelligen Betrag investiert

Mit einem Liefer- und Abholservice will auch das Restaurant „The International by Bernd Risau“, das zum International Club Berlin (ICB) in Westend gehört, über den Monat kommen. „Wir hoffen, so zu überleben“, sagt Inhaber Bernd Risau.

Lesen Sie auch: Corona-Regeln: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren

Er hat das Lokal, das die britischen Traditionen pflegt, erst vor einem Monat übernommen und bereits einen fünfstelligen Betrag allein in Luftwäscher, Markisen und Plexiglaswände für den Außenbereich investiert. Heizstrahler sollten installiert werden, um das Restaurant zu erweitern. „Ich habe nicht daran geglaubt, dass es unsere Branche noch einmal trifft“, sagt der Inhaber. Jetzt hat er seinen Optimismus verloren und denkt, dass es frühestens Mitte Dezember wieder losgeht.

„Englers“ hat besonderes Belüftungskonzept

Auch im Restaurant „Englers“ in Steglitz hatte sich der Chef mit einem besonderen Belüftungskonzept auf den Winter vorbereitet. „Unser Ziel, mit der Gänsezeit wenigstens etwas von den vorigen Verlusten abzufedern, können wir vergessen“, sagt Burhan Gözüakca.

Lesen Sie auch: Das sagen die Verlierer des zweiten Lockdowns

Die angekündigte Kompensation sorge zwar dafür, dass er vielleicht keinen weiteren Verlust mache. Aber der erwartete Extra-Gewinn, auf den jeder Gastronom in dieser Jahreszeit angewiesen ist, um die vorangegangenen Verluste zu zahlen, bleibe auf der Strecke.