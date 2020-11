Wir gegen Corona: Ein Podcast macht Mut

Berlin. Seit dem ersten Lockdown im März haben Morgenpost-Autor Hajo Schumacher und seine Frau Suse, Psychologin, Expertin für Positive Psychologie und Naturcoaching, 140 Folgen des Mutmach-Podcasts „Wir gegen Corona“ gesendet, durch alle Aufs und Abs der Pandemie. Was haben wir seither gelernt? Wie bewahren wir uns vor düsteren Gedanken? Wie kommen wir körperlich, geistig und seelisch gut durch stressige Wochen? Hier die besten Tipps als Anregung, Erinnerung und zum Vorleben.

Erste Sorge: Selbstfürsorge

Der Lockdown braucht Kraft. Das Wetter wird kühler. Die Stimmung ist bisweilen gereizt. Aber früher Sonnenuntergang bedeutet nicht zwingend frühen Rotwein. Sorgen Sie konsequent für sich, nicht aus Egoismus, sondern aus Rücksicht. Wer klar und fit ist, kann sich um andere kümmern. Achten Sie auf frische Kost, positive Gedanken und laufen Sie ein paar Schritte um den Block, am besten mit Freunden oder Partner. Ganz wichtig: Ein motivierendes Selbstbild. Jeder Mensch trägt seine eigene Vorstellung von sich selbst und der Welt im Kopf. Und wir entscheiden selbst, ob wir uns als Opfer sehen oder als gelassene Corona-Kämpfer, die sich nicht unterkriegen lassen. Plus: schlafen, schlafen, schlafen.

Medienkonsum dosieren

Katastrophen können zur Sucht werden. Fernsehen und Internet bieten rund um die Uhr aufregende, aber selten wichtige News-Splitter, die der Seele nicht guttun. Immer nur Trump und Corona, das ist wie eine Serie, die die Welt düsterer erscheinen lässt als sie ist. Eine Studie mit Facebook-Nutzern ergab, dass der tägliche Konsum zu schlechterer Laune führt. Auch Diskussionen über die vermeintlich einzig wahre Pandemie-Strategie bergen Sprengstoff ohne Erkenntnisgewinn. Einfach mal lassen. Eine ordentliche Tageszeitung sorgt für eine gesunde Dosis Information. Tauschen Sie mit Freunden bewährte Schmöker, um ins Reich großartiger Geschichten abzutauchen, vor allem abends. Der Schlaf ist erholsamer, wenn Sie krawallige Serien sparsam dosieren. Das Smartphone bitte unbedingt außer Hörweite parken. Und im Dankbarkeitstagebuch rasch zwei, drei Notizen machen, wofür wir an diesem Tag dankbar gewesen sind. Lektüre für schwerere Zeiten.

Mut zur Freundlichkeit

Niemand weiß, ob das öffentliche Leben zum Ersten Advent wieder zurückgekehrt ist. Ja, wir haben Sorgen, ums Geschäft, Freunde und Familie, das nächste Jahr. Aber es hilft niemandem, wenn wir bei jeder Gelegenheit unserem Unmut freien Lauf lassen. Maulen, Toben oder Trauern ist erwiesenermaßen nicht gut für die Gesundheit. Höflichkeit und Rücksicht schaffen in schweren Zeiten eine kostenlose Klimaverbesserung. Gerade in der Familie schleichen sich manchmal raue Töne, Ironie oder Aggressionen in die Kommunikation. Versuchen Sie, schwelende Konflikte zu entschärfen, indem Sie nach Lösungen suchen anstatt Vorwürfe zu erheben. Eine Umarmung braucht weniger und schafft mehr Energie als ein Wutausbruch. Und Lachen ist in der Pandemie nicht verboten, sondern tägliche Pflicht.

Wählen Sie die Worte

Verzichten Sie auf Begriffe wie „totales Chaos“ oder Verallgemeinerungen wie „immer“ oder „alle“. Es ist der gute Ton, der den Lockdown erträglich macht. Die Sprache bestimmt die Gedanken und letztendlich auch ein klein wenig die Stimmung im Land. Vielleicht mal neue Worte probieren. „Durcheinander“ ist vielleicht treffender als „Chaos“ und weniger alarmistisch. Für Familien: Legen Sie eine Liste mit giftigen oder verletzenden Worten an; wer eines davon benutzt, zahlt in ein gemeinsames Sparschwein, Erwachsene natürlich deutlich mehr.

Zeit zum Verzeihen

Politik, Wissenschaft und wir Journalisten haben in den vergangenen Monaten viel gearbeitet und manchmal daneben gelegen. Aber: Finger hoch, wer in diesem Jahr keine Fehler gemacht oder vorschnelle Urteile gefällt hat. Es gibt nicht die eine ewige Wahrheit. Vertrauen Sie darauf, dass die allerwenigsten von uns wirklich Übles im Schilde führen. Seien Sie großzügig, verzeihen Sie oder bitten selbst um Entschuldigung.

Das Emotionskarussell stoppen

Gedanken und Gefühle sind unberechenbar und flüchtig wie Aprilwetter. Wer möglichst wenig negative Momente festhält, kommt besser durch den Tag. Wer in trüben Gedanken versinkt, male sich den denkbar furchtbarsten Ausgang dieses Lockdowns aus (null Punkte) und gleich darauf einen versöhnlichen (100 Punkte). Wo sehen sie sich momentan auf dieser Skala? Wer seine Ängste in Bildern konkretisiert, macht sie handhabbarer und damit kleiner. Richten Sie den Blick auf Ihre Stärken, Ihre Ausdauer, Ihren Humor, das Teilenkönnen. Wer in Kategorien von Kraft und Lösung denkt, lebt ausgeglichener als derjenige, der nur Probleme sieht.

Meditation

Warum sie überall und auch hier empfohlen wird? Weil sie übt, den Strom der Gedanken unaufgeregt ziehen zu lassen.

Einsamkeit

Aus dem ersten Lockdown wissen wir, das gerade Alleinstehende oder ältere Menschen ganz besonders leiden. Warum nicht für ein paar Tage bei Freunden einziehen, die Wohnungen tauschen oder eine WG auf Zeit versuchen, idealerweise mit frischen Negativ-Tests? Ungewöhnliche Wochen erlauben ungewöhnliche Mittel.

Vorsicht vor Überplanung

Die Steuer. Der Keller. Und noch rasch renovieren. Gerade pflichtbewusste Menschen leiden in Phasen der Untätigkeit und kompensieren das schlechte Gewissen mit unzähligen Projekten. Unbedingt zwei Listen anlegen: eine mit wenigen wichtigen Vorhaben, die in den kommenden Wochen bequem umzusetzen sind und die andere mit den Kann-Projekten. Merke: Wenige erledigte Vorhaben sind befriedigender als viele angefangene. Deswegen einen Tagesplan mit sehr viel Luft und präzisen Umfängen anlegen.

Auftanken

Gerade in kleinen Wohnungen ist es nicht leicht, einen ruhigen Ort zu finden. Machen Sie Ihren Mitmenschen klar, dass Sie jeden Tag eine kleine Zeitinsel nur für sich brauchen.

Laufen lassen

Waren Sie im ersten Lockdown nah am Wasser gebaut? Macht nichts. Weinen entspannt, vor allem Tränen des Glücks. Das Video von Gail Halvorsen, das der RBB zu seinem 100. Geburtstag ausstrahlte, ist so eine Rührbombe. Pilot Halvorsen versorgte zur Zeit der Berlin-Blockade die Stadt aus der Luft und warf kurz vor der Landung in Tempelhof Süßigkeiten für die Kinder ab. In seiner kurzen Ansprache weist der Hundertjährige darauf hin, dass nichts wichtiger im Leben sei als gegenseitig für Wohlergehen zu sorgen. So einfach, so weise.

Ja, ist denn schon Weihnachten

Stellen Sie sich einfach vor, die Weihnachtszeit beginnt etwas früher. Statt Shoppen und Glühwein wird eben gebacken, gebastelt und dabei Musik gehört, zur Not auch „Last Christmas“. Belohnen Sie sich, indem Sie jeden Sonntag unter ein Motto stellen wie „Lieblingsfilme“ oder „Fotos von früher“ und schwelgen Sie hemmungslos in Nostalgie.

Lokal einkaufen

Einer der größten Corona-Gewinner ist der Versandhandel. Amazon-Chef Bezos ist mit 200 Milliarden Dollar der reichste Mann der Welt. Widerstehen Sie der Bequemlichkeit und kaufen Sie bei Läden im Kiez. Wenn Sie gern Essen bestellen, dann beim Restaurant um die Ecke.

Rollen und Perspektive wechseln

Bittere Erkenntnis aus dem ersten Lockdown: In der Krise brechen alte Rollenmuster auf. Frauen, vor allem Mütter, dürfen neben der Arbeit noch einkaufen, den Haushalt erledigen, Trost und Zuversicht spenden. Meine Herren, jetzt ist die Zeit zurückzugeben und zwar nicht nur eine Schachtel Konfekt. Bringen Sie dabei gleich Routinen durcheinander: Wünschen Sie sich ein hoch kompliziertes neues Gericht, muten Sie sich einen Film auf Arte zu, den Sie normalerweise nie geguckt hätten, tauschen Sie Sitz- oder Bettordnung. Neue Blickwinkel schaffen neue Anregungen, Gedanken, Gespräche, sogar beim Wegbringen des Mülls.

Respekt für andere

Weltweit gibt es knapp acht Milliarden Corona-Opfer. Respektieren Sie, dass jeder Mensch in der Pandemie anders empfindet und reagiert. Gerade Kinder oder sparsam kommunizierende Jugendliche stehen durch den bislang weiterlaufenden Schulbetrieb mit Maske unter besonderem Stress. Üben Sie Rücksicht ohne sich ausnutzen zu lassen.

Es geht vorbei

Gut möglich, dass wir im Januar den nächsten Lockdown erleben und im März noch einen. Was klar ist: Dieser Winter wird hart. Aber in ein paar Jahren werden Sie sich mit Stolz an die Corona-Monate erinnern, an Ihre Improvisationskunst und den Humor. Heute entsteht der Stoff für die Erzählungen von morgen. Und Sie sind der Regisseur.

Podcast: Wir gegen Corona

Kontakt: www.suseschumacher.de

Das neue Buch von Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe – wie wir unser Leben zurückgewinnen. Eichborn. Bitte im Buchhandel um die Ecke erwerben.