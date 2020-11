Was wird aus dem "Kutschi" ohne Flugzeuge?

Der Kurt-Schumacher-Platz ist, wenn man so will, der Kotti des Nordens. Drogen und Alkohol, Döner und Tristesse, nur ohne Kult.

Berlin. Zur Wahrheit über Berlin gehört ja, dass diese Stadt ihre poetischsten Momente oft an den unwirtlichsten Orten hat. Wie am Kurt-Schumacher-Platz, jener unübersichtlichen Mega-Kreuzung aus sechs Autospuren, Bus- und U-Bahnhof, Pommes- und Dönerbuden, der unbedarfte Besucher stets mit einem Nahtod ähnlichen Erlebnis empfing.

Wer hier ahnungslos aus der U-Bahn stieg, sah als erstes, wie sich Flugzeuge brüllend aus dem aus dem Dächermeer stürzten. Auf den Flughafen Tegel, der nur liegt wenige hundert Meter westlich beginnt. Am „Kutschi“, wie die Reinickendorfer den nach dem SDP-Granden benannten Platz respektlos nennen, war es eigentlich schon immer zu laut. Zu laut, um zu bleiben, zum Reden, zum Denken, für alles. Vielleicht deshalb sieht der Platz aus, als wäre alles andere auch egal.

Betonklotz zum Gedenken: Denkmal für Kurt Schumacher am gleichnamigen Platz nahe dem Flughafen Tegel in Reinickendorf.

So erklärt sich eventuell auch die wahllos zusammengewürfelte Architektur. Eine Mischung aus Brutalismus und Pop-Art der 1970er- und dem öden Arkaden-Schick späterer Jahre. Selbst Namensgeber Schumacher hat man 1970 als bronzenes Porträt in einen Klotz aus Beton und feuerroten Stahl gegossen wie einen Feuerlöscher. Das Einkaufscenter namens Clou sollte wohl auf die französischen Alliierten anspielen, in deren Sektor Platz wie Flughafen lagen. Der einzige Clou des „Clou“ war sein Parkdeck.

Von hier oben ließen sich die Flugzeuge fast anfassen, flog der Blick direkt über zu den Startbahnen von Tegel. Eine Weile gab es hier sogar eine Planespotter-Bar, die zum abendlichen Landespektakel im Sonnenuntergang Cocktails, Kerosinduft und Fernweh bot. Lange her. Das Parkdeck gibt es noch, von der Bar keine Spur. Nicht mal Autos parken noch hier, das ganze Center wirkt öde, als wolle es mit Tegel gleich mit schließen. Allerdings hat dieser Niedergang schon lange vor Corona begonnen.

Planespotter nehmen am am Flughafen Tegel in Reinickendorf Abschied.

Der Kutschi ist, wenn man so will, der Kotti des Nordens. Drogen und Alkohol, Döner und Tristesse, nur ohne Kult. Hipster hätten seine Kneipe jedenfalls noch nie besucht, sagt der Wirt der Eckkneipe „Einflug“. Obwohl der „Einflug“ eigentlich genauso aussieht wie all die Retro-Bars in Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Nur halt in echt.

