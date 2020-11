Müller zum Lockdown: “Der Monat der Eigenverantwortung“

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Berliner vor dem anstehenden Lockdown zu Solidarität aufgerufen und um Verständnis für die neuerliche Schließung des öffentlichen Lebens gebeten. „Der November ist der Monat der Eigenverantwortung“, sagte Müller in seiner Regierungserklärung zur Corona-Lage. Der Senat hatte dazu am Sonntag eine Sondersitzung des Abgeordnetenhauses beantragt.

Ab diesem Montag gelten wieder Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Alle gastronomischen, kulturellen und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen, es gelten scharfe Kontaktbeschränkungen. Die Einschränkungen sind bis zum 30. November befristet.

Überall in Europa seien ein drastischer Anstieg von Infektionen und leider auch wieder mehr Todesopfer zu beobachten. Das gelte auch für Deutschland und Berlin. „Und deshalb geht es darum, jetzt zu handeln“, so Müller. „Gemeinsam allein sein, so sind wir nicht gewohnt zu leben“, fuhr er fort. „Dennoch: Es geht darum, zu Hause zu bleiben. Kontakte meiden heißt, Infektionen zu verhindern.“ Sinnvoll und nötig sei auch, überall dort, wo es eng sei, Maske zu tragen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Müller verband mit den Maßnahmen die Hoffnung, „in den kommenden vier Wochen die Infektionsdynamik zu durchbrechen, am besten sogar zurückzudrängen“. Ob das gelinge, könne er nicht versprechen. „Aber wir haben die Chance auf eine gemeinsame schöne Adventszeit mit unseren Freuden und der Familie.“

Müller räumt Fehler im Umgang mit der Pandemie ein

Müller räumte auch Fehler im Umgang mit der Pandemie ein. Diejenigen Kritiker hätten Recht, die eine stärker Einbeziehung des Parlaments in die beschlossenen Maßnahmen gefordert haben. „Wir müssen sehen, wie wir gemeinsam zu einem anderen Rechtsrahmen kommen“, sagte Müller. In den vergangenen Wochen wurde die Kritik am Vorgehen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lauter, die Einschränkungen ohne die Parlamente zu beschließen. Dahinter habe die Hoffnung gestanden, sich nur kurzfristig mit der Corona-Pandemie beschäftigen zu müssen, sagte Müller. „Wir mussten schnell reagieren, aber die Auseinandersetzung im Parlament ist unersetzlich“, sagte der Regierende Bürgermeister.

Die FDP brachte dazu am Sonntag einen Gesetzesentwurf ein, der die Grundrechte der Bürger auch in Pandemie-Zeiten sichern soll. Der Entwurf stieß bei der Linkspartei ausdrücklich auf Zustimmung und wurde zur Beratung in den Rechtsausschuss überwiesen. „Der Drang der Menschen nach Freiheit bedarf vor allem in Berlin keiner Begründung“, sagte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. „Deswegen bringen wir ein Gesetz zur Wahrung der Grundrechte und parlamentarischen Beteiligung während der Pandemie ein.“ Die CDU sagte dem Senat ihre Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie zu. „Für Verharmlosungen gibt es keinen Anlass“, sagte Fraktionschef Burkard Dregger. Gleichzeitig forderte die CDU allerdings vom Senat ein entschlossenes Handeln, um das Virus erfolgreich zurückzudrängen.

Dregger kritisierte, dass die Antworten des Regierenden Bürgermeisters auf die drängenden Fragen die gleichen seien wie zu Beginn der Krise. Er forderte den Senat auf, die Gesundheitsämter zur Nachverfolgung der Infektionen besser auszustatten und die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben, damit die Ämter auch in Zeiten des Homeoffice arbeitsfähig blieben. „Das müsste der Senat in den vergangenen neun Monaten geregelt haben“, sagte Dregger.

Teile der AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter versuchten, durch ständige Zwischenrufe die Regierungserklärung Müllers zu stören und verächtlich zu machen, bevor sie von Parlamentspräsident Ralf Wieland gerügt wurden. AfD-Fraktionschef Georg Pazderski kritisierte die neuen Einschränkungen als überzogen. „Hier wird mit dem Holzhammer rücksichtslos und sinnlos eine Stadt k. o. geschlagen“, sagte Pazderski.

Grüne und Linke warnten vor den sozialen Folgen der Beschlüsse. „Wir müssen sicherstellen, dass ein soziales und kulturelles Leben mit dem Virus möglich ist“, sagte Linken-Fraktionschef Carsten Schatz. „Es ist unsere Pflicht, die Grundrechte auch in Zeiten der Pandemie zu sichern“, ergänzte die designierte Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch. Die Einschränkungen müssten deshalb zielgerichtet erfolgen.