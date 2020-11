Wenn das Erbe an den Staat fällt

Leserfrage: Ich habe einen Bruder, der vor vier Jahren gestorben ist. Er hat seiner Frau – also meiner Schwägerin – das gesamte Vermögen vererbt. Jetzt ist seine Frau auch gestorben. Das Amtsgericht hat jetzt einen Nachlasspfleger benannt, der nach gesetzlichen Erben suchen soll. Es gibt aber nach meinem Wissen keinen Erben nach der gesetzlichen Erbfolge mehr. Es sind keine Kinder oder Geschwister vorhanden; Eltern sind auch verstorben. Ein Testament wurde gefunden, danach sollte die Mutter der Verstorbenen und mein Sohn, Patenkind meines Bruders und meiner verstorbenen Schwägerin, das Vermögen je zur Hälfte erben. Beide sind aber auch verstorben. Was geschieht jetzt mit dem Vermögen? Habe ich noch Hoffnung, als Schwägerin das Vermögen zu erben?

Dr. Max Braeuer: Die Erbfolge nach Ihrer Schwägerin richtet sich in erster Linie nach dem Testament, das sie hinterlassen hat. Die Anordnungen im Testament gehen der gesetzlichen Erbfolge immer vor. Es werden also nur diejenigen Personen Erben, die in einem wirksamen Testament benannt sind. In Ihrem Fall wird das Testament die Erbfolge aber nicht regeln können, weil die beiden Personen, die als Erben eingesetzt waren, früher gestorben sind als Ihre Schwägerin. Ein Testament wird allerdings nicht automatisch dadurch wirkungslos, dass die benannten Erben nicht mehr leben. Das Testament muss ausgelegt werden. Es muss erforscht werden, was der Erblasser wohl gewollt haben würde, wenn er gewusst hätte, dass die benannten Erben früher sterben als er selbst.

In manchen Fällen muss das Testament ausgelegt werden

Ein typischer Fall ist, dass Eltern ihr Kind zum Erben einsetzen, dieses Kind aber früher stirbt als die Eltern. Wenn dieses Kind seinerseits Kinder hinterlassen hat, also Enkel seiner Eltern, dann wird vermutet, dass die Eltern ihre Enkel anstelle des Kindes eingesetzt hätten. Das Testament wird also ausgelegt. Anstelle des verstorbenen Kindes werden die Enkel aufgrund des Testamentes erben. In den meisten anderen Fällen, so auch in Ihrem Fall, gibt es diese Auslegungsmöglichkeit aber nicht.

Max Braeuer: Ihr Sohn ist ein Patenkind. Auch bei einem Patenkind kann überlegt werden, ob die Schwägerin stattdessen auch dessen Kinder eingesetzt hätte. Ihr Sohn hat aber keine Kinder. Sie sind seine Mutter, in der Generationenfolge also vor ihm. Die Auslegungsregeln des Gesetzes lassen es in keinem Fall zu, dass durch Auslegung eine Person zum Erben bestimmt wird, die zu einer älteren Generation gehört als der verstorbene Erbe. Sie können deshalb nicht aufgrund des Testamentes anstelle Ihres Sohnes erben. Die Mutter Ihrer Schwägerin hat keinerlei Abkömmlinge, und deshalb wird auch niemand an deren Stelle aufgrund des Testamentes erben.

Das Testament läuft ins Leere, weil niemand zum Erben bestimmt worden ist, der die Erbschaft annehmen könnte. Die Erbfolge nach Ihrer Schwägerin richtet sich deshalb nach dem Gesetz. Sie schreiben, dass die Mutter Ihrer Schwägerin weder Kinder noch Geschwister hätte. Das ist sicher der Grund, weshalb das Nachlassgericht einen Nachlasspfleger eingesetzt hat. Das muss das Gericht immer dann tun, wenn eine Erbschaft vorhanden, aber kein Erbe bekannt ist.

Der Nachlasspfleger muss dafür sorgen, dass das Erbe gesichert wird, und er muss sich darum kümmern, die gesetzlichen Erben zu finden. Das mag schwierig sein. Gesetzliche Erben gibt es aber eigentlich immer. Wenn die Eltern verstorben sind, dann erben stattdessen deren Kinder, Enkel oder Urenkel. Gibt es keinerlei sonstige Abkömmlinge der Eltern, dann geht die Suche eine Generation höher. Erben sind also die Großeltern. Weil diese zumeist nicht mehr leben, dann deren Abkömmlinge. Das sind Vetter und Cousinen der Verstorbenen.

Diese Reihenfolge geht immer weiter von Generation zu Generation, bis schließlich Abkömmlinge irgendeines entfernten Vorfahren gefunden sind, die den Nachlass erben. Es kann natürlich passieren, dass es rein praktisch misslingt, derartig entfernte Verwandte aufzutreiben.

Wenn die Suche nach den gesetzlichen Erben endgültig scheitert, dann fällt das Erbe an den Staat. Sie als Schwägerin oder Mutter Ihres verstorbenen Sohnes werden leider unter gar keinen Umständen von dem Erbe profitieren können.

Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie bitte eine Mail an folgende Adresse: berlin@morgenpost.de­. Ein Rechtsanspruch auf eine Antwort besteht nicht. Eine Haftung ist ausgeschlossen.