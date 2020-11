Auf der Suche nach dem richtigen Job

Die Türen vom Gefangentransporter stehen offen – hineinschauen dürfen die Besucher. Mehr nicht. Nicht hineinkrabbeln, nicht in der Sammelzelle probesitzen, so wie in den anderen Jahren. Corona lässt es nicht zu. Immerhin darf man den Kopf hineinstecken, um die neun vergitterten Einzelzellen zu sehen. Das macht auch Philipp Wille. Er ist mit seinem Vater auf die Jobmesse in die Arena Berlin in Treptow gekommen, weil er ein duales Studium sucht. Warum nicht bei der Justiz? Das könnte sich der 16-Jährige vorstellen. Und deshalb lässt er sich am Stand der Senatsverwaltung für Justiz von Ausbilder Soran Milovic beraten.

Die Jobmesse Berlin, die noch einmal am heutigen Sonntag öffnet, ist wohl die letzte Messe, die vor dem erneuten Corona-Lockdown stattfindet. Hier suchen Firmen neue Mitarbeiter oder Auszubildende; Besucher hingegen suchen einen neuen Job oder eine Lehrstelle. Doch die Viruskrise macht sich auch in der Arena Berlin bemerkbar. 120 Aussteller hatten ursprünglich einen Stand gemietet. Nach dem ersten Lockdown im März waren es nur noch 70. Kurz vorher habe es noch einige Absagen gegeben, sagt Stefan Süß, Sprecher der Jobmesse Berlin. Am Ende sind etwa 30 Firmen gekommen, darunter öffentliche Institute, Bildungsanbieter, Dienstleister, Banken und Kliniken. „Es ist zwar nicht die große Masse an Ausstellern hier“, sagt Süß. Dafür hätten die Besucher, die sich trotzdem auf den Weg gemacht haben, ein extremes Interesse. Das steigere auch die Qualität der Gespräche. Erste Termine und Anfragen an den Ständen Das können die Aussteller bestätigen. Am Stand der Versicherungsgruppe Debeka hatte es in der ersten Stunde schon vier Anfragen gegeben. „Die Besucher wollten wissen, welche Möglichkeiten es für Ausbildung, Studium und Trainee gibt“, sagt Geschäftsstellenleiter Deniz Öztürk. Auch er spricht von einem „ernsthaftem Interesse“ der Besucher. Messetouristen, die nur Kugelschreiber sammeln, gebe es diesmal nicht. Die Augenklinik Berlin-Marzahn kann die Messe ebenfalls schnell als Erfolg verbuchen. „Bei uns hat sich eine Krankenschwester gemeldet und wir haben schon einige Termine für ein Probearbeiten vereinbart“, sagt Anika Wendt, die für Personal zuständig ist. Gesucht werde fast alles: Medizinische Fachangestellte, Optometristen, also Optiker die ihren Meister haben, und Augenärzte. Aber auch Pflegehelfer könnten in der Augenklinik anfangen. Angehende Verkäuferin will lieber ins Büro wechseln Anastasia ist mit Freund Marco extra aus Spandau nach Treptow gekommen. Sie macht gerade eine Ausbildung zur Verkäuferin im Lebensmittelhandel. „Aber ich habe gemerkt, dass es nichts für mich ist“, sagt die 24-Jährige. Vor allem sei es körperlich zu schwer, da sie Vorerkrankungen habe und nicht unter enormen Leistungsdruck die Regale einräumen könne. „Ich will jetzt neu starten und suche einen Job im Büro“, sagt die Spandauerin. Am Stand der dispo-Tf Education GmbH – ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, das Ausbildungen vom Lokführer bis zur Personaldisponentin anbietet – hat sie einen Termin im Personalwesen bekommen. „Die meisten wollen aber Lokführer werden“, sagt Michael Blume, Marketing-Mitarbeiter bei dispo-Tf. Die bekämen ein Einstiegsgehalt von 3000 Euro brutto plus Zuschläge, trumpft er auf. Und über 50-Jährige könnten sich auch ausbilden lassen. Anabelle und Anastazja sind eigentlich im Rahmen des Schulfachs „Beruf und Studium“ auf der Messe. Ein Glück, finden sie jetzt. „Wir haben schon so viel erfahren und es nicht bereut“, sagen die zwei. Die Mädchen sind in der 11. Klasse und könnten sich etwas im Tourismus- oder Hotelbereich vorstellen. Anabelle hat sich aber auch bei der Berliner Polizei nach einem dualen Studium erkundigt. „Das klingt echt spannend“, sagt die Gymnasiastin. Vielleicht doch Personal-Trainer werden? Doch am Stand des Sportstudio-Anbieters „clever fit“ bietet sich noch eine andere Optionen. Warum nicht Personal-Trainer werden? Beide sind Sportlerinnen, sie machen Luft-Akrobatik. Sie haben sich einen Flyer mitgenommen und wollen sich nun belesen. „Das hört sich wirklich gut an“, sagt Anabelle. Der Termin für die nächste Jobmesse steht schon fest: Am 25. und 26. September 2021 findet sie statt. Hoffentlich nicht mehr unter Corona-Bedingungen. Jobmesse Berlin, Sonntag 11–17 Uhr, Arena Berlin, Treptow, Eichenstraße 4, Eintritt frei