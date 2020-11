USA vertrauen vor allem in Gesundheitsfragen auf Berlin

Berlin. Die Charité, Bayer, Berlin Chemie oder auch der Strahlentherapie-Spezialist Eckert & Ziegler – in Sachen Gesundheit sind Innovationen aus der deutschen Hauptstadt weltweit gefragt. Auch bei dem für die Berliner Wirtschaft bedeutendsten Handelspartner – den Vereinigten Staaten von Amerika – ist die Stärke der Stadt in dem Bereich bekannt: Die USA zählen seit Jahren zu den größten Abnehmern für pharmazeutische Produkte, medizinische Geräte und orthopädische Vorrichtungen. Insgesamt wurden 2019 nach Angaben der Investitionsbank Berlin (IBB) Produkte aus dem medizinischen Bereich mit einem Warenwert in Höhe von 512 Millionen Euro aus Deutschlands größter Stadt in die USA exportiert. Ein beachtlicher Anteil, wenn man bedenkt, dass das komplette Ausfuhrvolumen Berlins in die USA bei 1,6 Milliarden Euro lag.

Die Vereinigten Staaten waren damit im vergangenen Jahr mit Abstand Berlins wichtigster Exportmarkt – deutlich vor China. Neben Produkten aus dem medizinischen Bereich fragten die Amerikaner auch Geräte zur Elektrizitätserzeugung und -verteilung nach. Ebenso Fahrgestelle, Motoren und Teile von Kraftfahrzeugen lieferte die Berliner Industrie in die USA. Der Absatz brach in dem Segment aber deutlich ein. Die IBB sieht darin einen Beleg für die Auswirkung der von Amerika angezettelten Handelskonflikte. US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach dafür geworben, wieder mehr Autoproduktion in sein Land zu verlagern. IHK: Jeden zehnten Euro verdiente die Berliner Wirtschaft 2019 im US-Geschäft Angesichts der protektionistischen Bestrebungen der USA unter Trump hofft die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) nach der US-Wahl auf ein Umdenken. „Unsere transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen sind intakt. Jedoch sind protektionistische US-Maßnahmen wie Zölle und andere Handelsbarrieren vor allem für kleine und mittlere Berliner Unternehmen immer wieder ein Hemmnis. Insofern ist zu hoffen, dass die USA sich bei der anstehenden Wiederbelebung der internationalen Wirtschaft wieder stärker für einen freien und regelbasierten Welthandel engagieren“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. Gleichzeitig verwies er auf die Bedeutung der Amerikaner als Exportmarkt: Gut jeden zehnten Euro verdiente die Berliner Wirtschaft im US-Geschäft. Doch das war vor Corona. Durch die Pandemie war der Außenhandel neusten Zahlen des Amts für Statistik zufolge zwischen Januar und August 2020 deutlich eingebrochen. Exporte gingen um 5,4 Prozent zurück, Importe um 4,3 Prozent. Vor allem der Handel mit den USA ließ spürbar nach. Die Berliner Ausfuhren ließen um 20,3 Prozent nach, die Einfuhren aus den USA in die deutsche Hauptstadt gingen um 13,5 Prozent zurück. US-Unternehmen haben zwischen 2003 und 2020 mehr als 14.000 Jobs in Berlin geschaffen Angesichts der Corona-Krise brauche der Welthandel dringend neue Impulse, forderte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck. „Wenn die EU und die USA wieder enger zusammenrücken, lassen sich Zukunftsfragen leichter lösen. Unsere gemeinsamen Werte Freiheit und Demokratie sowie fairer Wettbewerb und eine offene Wirtschaftsordnung sind auf beiden Seiten des Atlantiks tief verankert“, erklärte er. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) verwies auf die nach wie vor starken Beziehungen zu den amerikanischen Handelspartnern. Einer Auswertung der „Financial Times“ zufolge haben 351 US-Unternehmen zwischen Januar 2003 und August 2020 rund 4,3 Milliarden US-Dollar in Berlin investiert und damit 14.373 Arbeitsplätze geschaffen. Erst im vergangenen Jahr hatte Pop zudem in New York City ein Berliner Wirtschaftsvertretung eröffnet. Nun hofft die Senatorin auch auf einen Politikwechsel nach der der anstehenden Wahl. „Ein Präsident, der gemeinsam und nicht gegen die europäischen Partner arbeitet und multilaterale Lösungsansätze verfolgt, ist auch für Berlins Wirtschaft von enormer Bedeutung“, sagte sie. Zudem brauche man bei drängenden Themen wie dem Klimaschutz ein innovatives und offenes Amerika. Mehr zum Thema: Was vom Außenposten für die Freiheit geblieben ist