Was vom Außenposten für die Freiheit geblieben ist

Berlin. Kennedy gab sich locker, wie es so seine Art war. Als eine Begrüßung unter Freunden, beschrieb ein mitgereister Journalist den Beginn des Besuchs von Willy Brandt im Weißen Haus. Brandt war damals in Personalunion Regierender Bürgermeister von Berlin und SPD-Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 1961. Das Treffen zwischen ihm und dem noch jungen US-Präsidenten John F. Kennedy am 13. März in Washington dauerte 47 Minuten, wobei die Berlin-Frage im Mittelpunkt stand.

Offen und unkonventionell sei der Austausch zwischen Brandt und Kennedy gewesen. „Zwei Politiker der gleichen Generation, die ohne große Umschweife einen gemeinsamen Nenner fanden“, berichtete die „Welt“. Und manch ein Reporter ließ es sogar als wahrscheinlich erscheinen, dass es sich bei Brandt um den künftigen deutschen Regierungschef handeln könnte. Der SPD-Politiker allerdings musste sich noch gedulden. Der amtierende Kanzler Konrad Adenauer gewann die Wahl – und Brandt selbst wurde erst 1969 Bundeskanzler.

Dass Kennedy Berlins Bürgermeister Brandt vor Adenauer empfing, sieht ein Historiker als Affront

Historiker sehen in der Begegnung zwischen Brandt und Kennedy auch einen Beleg für die damalige Bedeutung West-Berlins für die US-Amerikaner. „Der Regierende Bürgermeister war in dieser Zeit manchmal wichtiger als der Bundeskanzler. Dass Brandt damals den neuen US-Präsidenten noch vor dem deutschen Kanzler besuchte, war ein Affront für Adenauer“, sagt der Wissenschaftler Andreas Etges, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zur Historie Nordamerikas und den transatlantischen Beziehungen forscht und unterrichtet. Von einer ähnlichen Bedeutung sei Berlin heute weit entfernt, so Etges, der auch viele Jahre lang am John-F.-Kennedy-Institut in der deutschen Hauptstadt tätig war.

Berlin, einst in der amerikanischen Wahrnehmung ein Außenposten für die Freiheit und Bollwerk im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion, und die USA haben sich entfremdet. Das politische Verhältnis habe sich wie auch das bundesdeutsche nach dem Fall der Mauer in den vergangenen Jahrzehnten normalisiert, aber auch abgekühlt, erklärt der Nordamerika-Historiker Etges. Nicht erst seit Donald Trump sei das so, versichert Forscher Etges und erinnert an den Besuch von George W. Bush 2002 in Berlin. Etwa ein Jahr vor Beginn des Irak-Kriegs wurde der Republikaner in der Stadt mehr gehasst als geliebt. Transparente wie „Bush, Du bist kein Berliner“, trugen Demonstranten vor sich her. Etges beschreibt das wechselhafte Verhältnis zwischen Berlin, Deutschland und den USA in einem Aufsatz auch als „Szenen einer Ehe“.

Die besondere Beziehung West-Berlins zu den USA

Noch vor ein paar Jahrzehnten verband Kreuzberg, Tempelhof, Neukölln, Schöneberg, Steglitz und Zehlendorf, also West-Berlin, aber eine „special relationship“ mit den US-Präsidenten.

Als John F. Kennedy am 26. Juni 1963 seine berühmte Rede vor dem Schöneberger Rathaus hielt, sollen gut zwei Millionen Berliner auf den Straßen gewesen sein. Kennedy, so heißt es später, ließ sich von der Zuneigung anstecken, verwarf daraufhin sein ursprünglich geplantes Redemanuskript und baute seine Worte rund um den berühmten Satz „Ich bin ein Berliner auf“.

Der damalige US-Präsident habe diese öffentlich dargebotene Dankbarkeit nicht als Selbstverständlichkeit empfunden, berichtet Andreas Etges. Dennoch sei er gerührt gewesen. „Als Kennedy nach seiner Rede in den Flieger stieg, sagte er sinngemäß so ein bisschen witzig: ,Ich werde meinem Nachfolger einen Brief hinterlassen, den er in schlechten Zeiten öffnen kann und da steht dann, go to Berlin and Germany, hier wirst Du aufgerichtet’. Das war ein einmaliger Moment, der so auch nicht mehr wiederkommt“, erzählt der Experte für transatlantische Beziehungen. Ob Kennedy den Schriftsatz dann tatsächlich verfasste, ist nicht überliefert.

Wie Kennedys berühmter Satz fehlgedeutet wurde

Zentral für die besondere Beziehung der Einwohner zu den USA war die Luftbrücke. Während der Berlin-Blockade durch die Sowjetunion transportierten Flugzeuge zwischen dem 26. Juni 1948 und dem 6. Oktober 1949 in 278.000 Einsätzen mehr als 2,3 Millionen Tonnen Fracht nach West-Berlin. Bei Kennedys Besuch Anfang der 1960er-Jahre hatten sich viele Berliner noch daran erinnern können, wie aus den einstigen Besatzern Freunde wurden. Die Luftbrücke zeigte auch, dass die Alliierten und insbesondere die USA bereit waren, vieles zu tun, um die Freiheit West-Berlins zu gewährleisten.

Das Foto aus dem Jahr 1948 zeigt West-Berliner Jungen, die auf einem Trümmerberg stehen, und einem US-amerikanischen Transportflugzeug, das Versorgungsgüter nach West-Berlin bringt, zuwinken.

Foto: - / dpa

„Die symbolische Bedeutung Berlins wuchs enorm und wurde ein zentrales Element bei der Abschreckung der Sowjetunion“, sagt Historiker Etges. Im weiteren Verlauf des Kalten Kriegs habe das Versprechen der Amerikaner, die Freiheit Berlins zu verteidigen, immer wieder eine besondere Rolle gespielt. Kennedys Satz hält Etges deswegen mitunter auch für missgedeutet. „Er hat eben nicht gesagt: ,Ich bin West-Berliner’, sondern ,Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt West-Berlin’ und in dem Sinne sei er stolz, ein Berliner zu sein“, erklärt er. West-Berlin als universales Symbol für die westliche Freiheit.

Berlin verliert nach dem Fall der Mauer an Bedeutung: Das ist positiv

Auf der Ost-Seite der Stadt war die Sicht auf die Amerikaner hingegen ambivalent, erzählt Stefanie Eisenhuth, Historikerin am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. „Im Ost-Teil Berlins galten die USA einerseits als der politische ,Hauptfeind’, andererseits waren sie ein wichtiger Sehnsuchtsort für viele DDR-Bürger“, sagt Eisenhuth.

Nach dem Fall der Mauer begann auch im politischen Verhältnis zwischen Berlin, Deutschland und den USA eine neue Ära. Für die US-Außenpolitik habe die Bundesrepublik in den 1990er-Jahren und nach der Jahrtausendwende schlicht an Bedeutung verloren, glaubt der Historiker Mischa Honeck, der noch bis Oktober am Lehrstuhl Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen der Humboldt-Universität Berlin lehrte und mittlerweile Professor an der Universität Kassel ist. „Die Vereinigten Staaten haben ihre geopolitischen Konflikte in den pazifischen Raum und den Nahen Osten verlagert. Berlin ist nicht mehr Front-Stadt“, sagt Honeck. Der Kalte Krieg sei vorbei, es bestehe keine Kriegsgefahr mehr in Deutschland. Das sei fraglos positiv, so Honeck.

Nach einem Wieder-Aufflammen der deutsch-amerikanischen Sympathien unter Barack Obama habe sich das Verhältnis seit Donald Trump aber verschlechtert. Noch nie war Trump offizieller Staatsgast. Honeck sieht darin einen Bruch mit den bisher geltenden Traditionen. „Trump hat sich mit der herrischen und strengen Art, seine transatlantischen Ziele durchzusetzen, nicht viele Freunde gemacht“, so der Historiker.

Berlin: Bei US-Touristen beliebt, für Autoren und Schauspieler ein Sehnsuchtsort

Ganz anders beurteilen die Geschichtswissenschaftler den Zustand der Beziehungen zwischen den USA und Berlin auf zivilgesellschaftlicher und kultureller Ebene. Honeck verweist auf zahlreiche amerikanische Institute und Think Tanks in Berlin, aber auch auf Einrichtungen wie die John-F.-Kennedy-Schule in Steglitz-Zehlendorf und das Alliierten Museum an der Clayallee. „In Berlin gibt es nach wie vor eine große amerikanische Community und ein buntes amerikanisches Leben. Das ist lebendig und vital und wird auch die Trump-Jahre überdauern“, glaubt Mischa Honeck. Für zahlreiche Autoren, Künstler und Schauspieler habe sich Berlin zum Sehnsuchtsort entwickelt. Einige besäßen auch Wohneigentum in der Stadt und äußerten sich immer wieder positiv über Berlin. Honeck sieht darin auch einen Grund für die – vor der Corona-Krise – gestiegene Zahl der amerikanischen Touristen.

2018 sei Berlin nach Angaben der Tourismusagentur Visit Berlin das Top-Städtereiseziel von Amerikanern in Deutschland gewesen. Die Statistiker zählten 451.000 Gäste aus den USA in Berlin. Noch 2005 lag die Zahl bei 183.000. „Berlin hat als Stadt eine Magnet-Wirkung vor allem auf junge, kosmopolitische Amerikaner“, sagt Historiker Honeck. Das habe auch mit dem vor der Pandemie lebendigen Nachtleben zu tun. Der Außenposten für die Freiheit ist zu einer weltoffenen Touristen- und Party-Metropole geworden.

Mehr zum Thema:

USA vertrauen vor allem in Gesundheitsfragen auf Berlin