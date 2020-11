Müller: Berliner Parlament in Corona-Krise stärker einbinden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat angekündigt, das Parlament bei den politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise mehr einzubinden. "Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass das Parlament stärker einbezogen werden muss", sagte der SPD-Politiker am Sonntag bei einer Sondersitzung des Abgeordnetenhauses an die Adresse der Parlamentarier.

Bisher halte der Senat das Abgeordnetenhaus über den Ältestenrat, die Fachausschüsse oder die Teilnahme der Fraktionschefs der rot-rot-grünen Koalition an den Senatssitzungen auf dem Laufenden. Aber das könne Diskussionen und Beschlüsse im Parlament auf Dauer nicht ersetzen.

"Es geht nicht darum, über Parlamente jedes Detail von Regierungshandeln zu steuern", sagte Müller in seiner Regierungserklärung weiter. Der Senat müsse in der Pandemie weiterhin rasch handeln können. Aber in einer lebendigen Demokratie sei eine parlamentarische Auseinandersetzung unabdingbar. "Und wir werden uns als Senat selbstverständlich dieser Auseinandersetzung stellen."

Am Montag wird das öffentliche Leben in Berlin wie in ganz Deutschland für vier Wochen heruntergefahren. Gastronomiebetriebe, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Für die Bürger gelten strikte Kontaktbeschränkungen, die an die Anfangszeit der Pandemie erinnern.