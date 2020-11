Mensch lebensgefährlich verletzt: Messerstich nach Streit?

Berlin. In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Moabit ist ein Mensch mit einer lebensgefährlichen Verletzung gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde er am Samstagabend durch einen Messerstich verletzt, wie eine Sprecherin am Sonntagmorgen sagte. Der Tat soll ein Streit im Innenhof des Hauses in der Bredowstraße vorausgegangen sein. Alter und Geschlecht des oder der Verletzten waren am Vormittag noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen. Die schwer verletzte Person sei mittlerweile in einem stabilen Zustand, hieß es.

( dpa )