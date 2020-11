Kriminalität Tödliche Messerattacke in Berlin-Mitte

Berlin. Durch einen Messerangriff im Monbijoupark in Berlin-Mitte ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann getötet worden. Genaueres zu der Tat sei noch nicht bekannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Ermittlungen dauerten an.