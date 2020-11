Berlin Volleys patzen überraschend: 1:3-Niederlage in Bühl

Bühl/Berlin. Die Berlin Volleys haben sich am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga einen unerwarteten Ausrutscher geleistet. Die erfolgsverwöhnte Mannschaft von Trainer Cedric Enard unterlag am Samstag beim Außenseiter Bisons Bühl überraschend, aber verdient mit 1:3 (22:25, 18:25, 28:26, 22:25). Es war für den Hauptstadtclub die erste Niederlage in einem nationalen Wettbewerb seit dem Playoff-Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen (1:3) am 5. Mai 2019.

Enard schickte nahezu seine Bestbesetzung aufs Feld. Lediglich Mittelblocker Anton Brehme fehlte wegen einer Knieverletzung. Die Volleys starteten gegen den Außenseiter entsprechend souverän und führten bei der zweiten Technischen Auszeit scheinbar sicher mit 16:11. Doch dann schlich sich Überheblichkeit in die Aktionen der Gäste ein. Bühl kam Punkt um Punkt heran und holte sich den ersten Satz - und den zweiten erstaunlich deutlich gleich hinterher.

Auch der knappe und etwas glückliche Gewinn des dritten Abschnitts mit dem fünften Satzball beflügelte die Volleys nicht. Vor allem die Angriffsaktionen des Bühlers Tomas Lopez schufen Probleme, denen die Berliner kaum Gleichwertiges entgegenzusetzen hatten. Ein Fehlaufschlag des US-Amerikaners Cody Kessel entschied schließlich die Partie.

Bereits am Mittwoch sind die BR Volleys wieder gefordert. Dann treten sie beim VC Olympia Berlin an.