Volleyball Netzhoppers gewinnen in Lüneburg im Tiebreak

Lüneburg. Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben am dritten Bundesliga-Spieltag ihren zweiten Sieg erkämpft. Bei der SVG Lüneburg gewann die Mannschaft von Trainer Christophe Achten am Samstag nach einem spannenden Schlagabtausch mit 3:2 (25:23, 25:18, 18:25, 24:26, 16:14). Wegen der beiden verlorenen Sätze nahmen die Brandenburger allerdings nur zwei der möglichen drei Punkte aus der Heidestadt mit.

Netzhoppers-Trainer Christophe Achten startete mit Neuzugang Karli Allik und Theo Timmermann im Außenangriff. Routinier Dirk Westphal nahm zunächst auf der Bank Platz. Der 78-malige Nationalspieler hatte nach überstandenen Rückenbeschwerden noch Trainingsrückstand.

Die Netzhoppers knüpften anfangs nahtlos an ihre starke Vorstellung beim 3:0-Heimsieg gegen die UV Frankfurt vor einer Woche an. Mit konsequenter Blockabwehr und druckvollem Aufschlagsspiel dominierten die Brandenburger den Kontrahenten in den ersten beiden Sätzen. Sie profitierten dabei aber auch von der Annahmeschwäche der Lüneburger.

Doch nach der verdienten 2:0-Satzführung kam vorübergehend ein Bruch in das zuvor clevere Spiel der Netzhoppers. Nach dem verlorenen dritten Satz fand die Mannschaft zunächst zurück ins Spiel. Am Ende des vierten Abschnitts lagen die Gäste schon 24:19 vorne, vergaben dann aber fünf Matchbälle, ehe der Satz noch mit 24:26 verloren ging.

Doch im Tiebreak zeigten die Netzhoppers die besseren Nerven. Ein Ball ins Aus des Lüneburgers Richard Peemüller entschied schließlich die Partie zugunsten der Gäste.

Ihr nächstes Bundesligaspiel bestreiten die Netzhoppers erst am 14. November. Dann kommen die Bisons Bühl nach Bestensee.