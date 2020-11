Terminnotstand in den Berliner Bürgerämtern

Berlin. Die Bürgerämter in Berlin erbringen rund 60 verschiedene Dienstleistungen. Doch wer versucht, über die Behördenhotline 115 zum Beispiel einen Termin für einen neuen Personalausweis zu vereinbaren, landet zumeist in der Endlosschleife, die mit der Aufforderung endet: „Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“

Und wer auf den Buchungszeiten der 59 Bürgerämter nach einem Termin sucht, findet dort aktuell berlinweit gerade zwei Terminangebote: Für den 27. November und für den 29. Dezember, wie ein Selbstversuch zeigt. Noch länger im Voraus lässt sich kein Termin vereinbaren: Für Dezember gibt es im Online-Buchungskalender nur weiß unterlegte Tage. Weiß bedeutet, dass der Termin noch nicht zur Buchung freigegeben wurde.

Wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Stephan Lenz durch die Senatsinnenverwaltung hervorgeht, betrug die „durchschnittliche Wartezeit für einen Termin“ im Jahresdurchschnitt 2019 exakt 30 Tage. Zwischen Januar 2020 und März 2020 verlängerte sich dieser Zeitraum auf 32 Tage. Nach dem Ausbruch der Pandemie wurde der Vorausbuchungszeitraum ab 23. März 2020 zunächst auf null Tage (Beginn des Lockdowns), ab 25. Mai auf 14 Tage (Beginn des pandemiegerechten Regelbetriebs) und seit Anfang August auf 28 Tage (Erweiterung des pandemiegerechten Regelbetriebs) gekürzt, heißt es in der Antwort von Sabine Smentek, Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnologie (SPD). Seit April liege die Wartezeit bei durchschnittlich 19 Tagen. Rechnet man den pandemiebedingten Nachfragerückgang heraus, zeigt sich, dass die Situation auch 2020 nahezu unverändert schlecht ist.

Das Problem ist nicht neu: Berlin ist seit Jahren nicht in der Lage, das selbst gesetzte Ziel der Landesregierung für einen Termin innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen in einem beliebigen Bürgeramt in Berlin einzulösen. Im August hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) darauf verwiesen, dass zur Erreichung dieses 14-Tage-Ziels Senat und Bezirke Maßnahmen ergriffen hätten, um die Situation zu verbessern. So sind An- und Ummeldungen einer Wohnung auf schriftlichem Weg befristet bis Ende 2020 möglich.

Damit entfallen die Gründe, persönlich beim Bürgeramt zu erscheinen. Die Öffnungszeiten werden berlinweit auf mindestens 35 Stunden pro Woche mit Einsatz aller verfügbaren Sachbearbeitern vereinheitlicht. Dies schaffe laut Auskunft der Verwaltung bis zu 35.000 weitere Termine bis Jahresende. Ob das ausreicht, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Besetzung offener Stellen dauert bis zu zehn Monate

Immerhin ist die Zahl der offenen Stellen in den Bürgerämtern berlinweit leicht gesunken: Waren Anfang des Jahres noch rund 60 Vollzeitstellen offen, sind es nunmehr 52. In Friedrichshain-Kreuzberg und Marzahn-Hellersdorf sind sogar alle Stellen besetzt, die meisten offenen Stellen melden Neukölln (elf) und Steglitz-Zehlendorf (zehn).

Doch die Besetzung offener Stellen läuft nach wie vor zu langsam, kritisiert Stephan Lenz. „Es hapert am Verwaltungsvollzug, die Stellenbesetzung auch effektiv umzusetzen“, so der CDU-Abgeordnete. Tatsächlich dauert ein Besetzungsverfahren in Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf zwischen acht und neun Monate, beziehungsweise zehn Monate. In Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick geht es mit drei bis vier Monaten am schnellsten.

„Offene Stellen führen zur Überlastung der Mitarbeiter, dadurch verschärft sich die Situation noch mehr“, warnt Lenz. Der Krankenstand in den Bürgerämtern wird jedoch in den meisten Bezirken statistisch nicht mehr erfasst, weil er „datenverarbeitungstechnisch nicht zulässig“ ist, so der Bezirk Neukölln. „Das Bürgeramt ist der erste und oft einzige Berührungspunkt der Berliner mit ihrer Verwaltung“, sagt Lenz. Der Bürger verliere das Grundvertrauen in den Staat, wenn es nicht gelinge, grundlegende Serviceangebote wie etwa die Online-Terminvergabe so zu organisieren, dass wenigstens die selbst gesetzten Ziele erreicht werden.

Übrigens: Ist der Termin beim Bürgeramt erfolgreich absolviert, schließt sich erneut eine Wartezeit bis zur Ausgabe der Dokumente an. Die Staatssekretärin beziffert die Wartezeit für Personalausweise und Reisepässe auf etwa zwei bis vier Wochen, ein Expresspass kann nach drei bis vier Tagen abgeholt werden, ein elektronischer Aufenthaltstitel nach vier bis acht Wochen.