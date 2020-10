München. Die um neun Jahre verspätete Eröffnung des Berliner Hauptstadtflughafens BER ist in den Augen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr ein "historischer Tag". "Ich kann's noch gar nicht ganz glauben", scherzte Spohr am Samstag in München kurz vor dem Start des Lufthansa-Sonderflugs zur Eröffnung nach Berlin. Die Lufthansa sei in Berlin gegründet worden und freue sich, dass es dort nun einen Flughafen gebe, der "unserem Land auch gerecht wird".

( dpa )