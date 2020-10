Charts: Zehntes Nummer-eins-Album für Die Ärzte

Baden-Baden. Die Ärzte haben sich mit ihrem neuen Album "Hell" direkt an die Spitze der deutschen Album-Charts gesetzt. Es ist bereits das zehnte Nummer-eins-Album der Berliner Punkband, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez ließen keinen Geringeren hinter sich als "The Boss" Bruce Springsteen, der mit "Letter To You" an zweiter Stelle in die Charts startet. Als weitere Neueinsteiger folgen Pur ("100 % Das Beste aus 40 Jahren"), Eisbrecher ("Schicksalsmelodien") und Joe Bonamassa ("Royal Tea") auf den nächsten Plätzen.

In den Single-Charts übernimmt Hip-Hopper Bonez MC mit "Angeklagt" die Spitze und verdrängt "Mood" von 24kGoldn feat. Iann Dior auf Platz zwei. Neu auf der Drei: "Million Dollar A$$" von Katja Krasavice feat. Fler.