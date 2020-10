Labbadia fordert ersten Heimsieg: Guendouzi-Einsatz offen

Berlin. Für Bruno Labbadia wäre sein möglicher 100. Sieg als Bundesliga-Trainer nur eine Randnotiz. Wichtiger als die persönliche Marke sei ein Erfolgserlebnis für sein Team von Hertha BSC: "Die Mannschaft braucht das, es würde uns allen gut tun. Das würde mir am meisten bedeuten", sagte Labbadia vor der Partie des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag im Olympiastadion gegen den VfL Wolfsburg.

Hertha BSC ist in dieser Saison nach den Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt (1:3) und den VfB Stuttgart (0:2) noch ohne Punktgewinn in Heimspielen. "Man muss sagen, dass es auswärts besser funktioniert hat, das wollen wir verändern", sagte Labbadia. "Wir wollen unseren ersten Heimsieg einfahren", fügte der 54-Jährige vor dem Duell gegen seinen Ex-Club an.

Offen ließ Labbadia, ob Neuzugang Mattéo Guendouzi nach seiner Corona-Quarantäne gegen Wolfsburg sein Debüt im Hertha-Trikot feiern wird. "Es ist schwer einzuschätzen, wo er genau ist", sagte der Hertha-Trainer zum Fitnesszustand des 21-jährigen Franzosen. Nach den ersten Trainingseindrücken stellte Labbadia fest: "Man merkt, er hat Lust." Guendouzi selbst hatte am Mittwoch erklärt, er sei zu "200 Prozent" für einen Einsatz bereit.