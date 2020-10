Regnerische Tage in Berlin und Brandenburg

Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf Wolken und Regen einstellen. Auch am Freitag wird es regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad.

Auch der Samstag beginnt zunächst bewölkt und streckenweise mit Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag lockert es dann vor allem von der Prignitz bis zum Elbe-Elster-Kreis auf. Das Thermometer zeigt bis zu 16 Grad. Mit vielen Wolken und gelegentlich Niederschlag geht es am Sonntag und Montag weiter. Am Sonntag werden um 15 Grad erwartet.