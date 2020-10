Protest: Polizei plant Räumung besetzter Wohnungen

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend die Räumung eines besetzten Hauses im Bezirk Mitte geplant. Voraussetzungen wie ein Strafantrag des Eigentümers wegen Hausfriedensbruchs lägen vor, sagte eine Polizeisprecher. Am Abend habe vor dem Haus in der Habersaathstraße noch eine Kundgebung stattgefunden. Ob es auch Sachbeschädigung im Haus gegeben habe, sei unklar.

Obdachlose und Aktivisten haben nach eigenen Angaben am Donnerstag acht leerstehende Wohnungen im Haus besetzt. Nach Angaben der Initiative "Leerstand Hab ich Saath" halten sich jeweils zwei bis drei Menschen in jeder dieser Wohnungen auf. Ob sie die Türen mit Gewalt öffneten, wollte ein Sprecher der Initiative nicht sagen.

Die Initiative will nach eigenen Angaben in der Pandemie auf fehlenden Raum für wohnungslose Menschen aufmerksam machen. Um das Haus in der Habersaathstraße, das mehrmals verkauft wurde, gebe es seit langem Zwist. 2018 habe der aktuelle Eigentümer den verbliebenen Bewohnern gekündigt und den Abriss angekündigt, heißt es bei der Initiative.

Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte unterstützte im Juni die Forderungen der Interessengemeinschaft Habersaathstraße. Der Erhalt des Wohngebäudes müsse mit der schnellstmöglichen Beendigung des dortigen Wohnungsleerstandes und der Vermietung der Wohnungen einhergehen. Ein großer Teil der Wohnungen steht nach Angaben der Initiative aber weiterhin leer.