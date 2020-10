Corona-Ampel für Schulen „von Infektionswelle überrollt“

Berlin. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) hat den Corona-Stufenplan für Schulen in Berlin scharf kritisiert. Die GEW erklärte am Donnerstag, das darin vorgesehene Vorgehen, nach dem Gesundheitsämter die Situation jeder Schule bewerten sollen, sei längst von der aktuellen Infektionswelle „überrollt“ worden. „Erst bei niedrigeren Zahlen und der Nachverfolgbarkeit von Infektionen sind schulspezifische Lösungen aus unserer Sicht umsetzbar“, sagte die Vorsitzende der GEW Berlin, Doreen Siebernik. Auch die vorgesehenen einwöchigen Prüf-Intervalle seien viel zu kurz.

Für den Corona-Stufenplan prüft das jeweils zuständige bezirkliche Gesundheitsamt mit der Schulaufsicht jede Schule und vergibt je nach Gefährdungs- und Ausbreitungsgrad farblich gekennzeichnete Auflagen. Der Stufenplan für Schulen wurde in Anlehnung an die Corona-Ampel der Senatsgesundheitsverwaltung entwickelt.

Corona-Schulbetrieb: Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht

Je nach Veränderung wird die Farbe einer bezirklichen Schule ab- oder hochgestuft. Damit gehen Auflagen für den Schulbetrieb einher. Bisher waren alle Schulen mit "Gelb" eingestuft. Das bedeutet: Regelunterricht mit verstärkten Hygienevorkehrungen. In Oberstufen muss dann etwa Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, auch im Unterricht.

Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW Berlin, fordert, für weiterführende Schulen der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zu folgen und den Schulbetrieb auf der roten Stufe des Corona-Stufenplans zu führen. Also mit einer Kombination von schulisch angeleitetem Lernen zu Hause und Präsenzunterricht.

Erdmann will eine Verkleinerung der Lerngruppen. Ab einer Inzidenzzahl von 50, die in Berlin längst überschritten ist, müsse ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzlernen mit Halbierung der Stundentafel für den Präsenzunterricht angeordnet werden. „Entscheidend ist bei diesem Schritt die Reduzierung der Stundentafel für den Präsenzunterricht, da die Lehrkräfte nicht gleichzeitig unterrichten und eine Gruppe in der Ferne anleiten und betreuen können“, sagte Erdmann.Während auch das Angebot von Arbeitsgemeinschaften der Schulen reduziert werden müsse, verlangt die GEW für Grundschulen ein Konzept zur Reduzierung von Kontakten. Dazu müsse es eine feste, phasenweise Zuordnung von Lehrkräften und Erziehern zu nur einer Lerngruppe geben.

Corona-Alarmstufe Orange an vier Schulen in Neukölln

An vier Neuköllner Schulen schaltet die Ampel nach der Neueinstufung vom Donnerstag am Montag auf Orange: Ernst-Abbe-Schule, Albrecht-Dürer-Schule, Hannah-Arendt-Schule sowie Clay-Schule. Dort gelten dann strengere Corona-Regeln. Alle anderen Schulen, darunter sämtliche Grundschulen, bleiben auf Stufe Gelb.

Aus Treptow-Köpenick hieß es zu der Vergabe der Farbstufe am Donnerstag, dass alle 47 Schulen in bezirklicher Trägerschaft mit Gelb eingestuft wurden. Es gebe keine Schulschließung, also keine „Rot“-Einstufung. „Wir sind zum Glück kein Hotspot“, resümierte Schulstadträtin Cornelia Flader (CDU). Für Entspannung sorgt im Bezirk zudem, dass die CO2-Messgeräte vom Senat eingetroffen sind. Sie würden nun an die Schulen geliefert, sagte Flader. Abhängig von der Schülerzahl erhalten die Schulen drei, vier oder fünf Geräte – insgesamt sind es 184. Es handelt sich um Partikelmessgeräte der Bezeichnung „Shian Tech SA 1200P“ und „BQ30“.